В двух городах Украины полностью исчезла электроэнергия: что произошло и когда восстановят

В Николаевской и частично Херсонской областях 11 июня произошло масштабное аварийное обесточивание, не связанное с обстрелами. В городах полностью отсутствует электроснабжение, энергетики работают над восстановлением.

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О ситуации в Николаеве сообщило облэнерго. О ситуации первыми сообщили жители Николаева, которые массово начали писать в социальных сетях о внезапной потере электроснабжения.

Городской голова Александр Сенкевич подтвердил факт аварии, отметив, что речь идет о технической неисправности, которая вызвала полную остановку подачи электроэнергии по всему городу. "Это не обстрел. Это техническая авария. Энергетики уже работают", – подчеркнул он.

По информации облэнерго, обесточивание охватило всю территорию Николаевской области и отдельные районы соседней Херсонской. Представители компании подтвердили, что инцидент имеет системный характер и касается инфраструктуры регионального уровня. На месте работают аварийные бригады, которые пытаются локализовать повреждения и как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Областная власть призвала жителей не паниковать и придерживаться инструкций, обнародованных местными администрациями. "Просьба набраться терпения. Энергетики держат ситуацию под контролем и работают над оживлением потребителей", – говорится в сообщении от облэнерго.

Пока неизвестно, сколько времени продлится ликвидация аварии. Однако, учитывая масштаб инцидента, восстановление электроснабжения может занять от нескольких часов до полного дня.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украину может обойти дефицит электроэнергии летом, но для этого нужно выполнение двух условий: отсутствие обстрелов со стороны РФ и умеренное лето. В то же время даже если агрессор не будет атаковать энергетическую инфраструктуру, жара может оставить украинцев без света.

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