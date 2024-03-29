В ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы

В результате очередной массированной атаки по энергосистеме масштабных разрушений потерпели три теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Снова была массированная атака, снова комбинированная, снова много дронов, ракет разного типа. По нашей компании почти разрушены три станции, две из которых не были обстреляны на прошлой неделе. Сейчас мы видим, что разрушение снова очень велико", - сказал он.

Сахарук добавил, что более подробно о последствиях обстрела будет известно чуть позже, когда энергетики разберут завалы.

В результате атаки пострадал один энергетик ДТЭК, однако Сахарук подчеркнул, что его жизни ничего не угрожает и он получил всю необходимую медицинскую помощь.

Он подчеркнул, что в настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы все потребители были обеспечены электроэнергией.

Напомним, в результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта ДТЭК потерял около половины своих генерирующих мощностей.