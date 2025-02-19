В Дію добавили еще одну полезную функцию: кто сможет воспользоваться

Украинским предпринимателям упростили процедуру оформления декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Теперь они смогут заказать этот важный документ на портале государственных услуг Дія.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Отмечается, что ранее исправление ошибок, допущенных при заполнении декларации, нужно было исправлять, посылая необходимые документы по почте, но теперь это можно сделать онлайн.

Соответствие материально-технической базы требованиям законодательства следует декларировать, если на предприятии выполняются опасные задания со специальной техникой. Для этого предприниматели и юрлица могут подать на портале декларации, что избавляет их от потребности в бумажных документах и длительных поездок в соответствующие госучреждения.

Подать декларацию на портале Дія можно в нескольких шагах. Для этого нужно:

Авторизоваться на портале.

Выбрать услугу "Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства".

Внести необходимые данные и предоставить декларацию

Причем допустить ошибку при заполнении декларации онлайн будет гораздо труднее, поскольку при заполнении портал подскажет, что нужно исправить. К тому же статус прохождения декларации можно отслеживать онлайн.

Развитие Дії: какие сервисы появятся в 2025 году

По данным Минцифры, Дієй пользуются 22 миллиона украинцев. В общей сложности к порталу подключено более 40 сервисов, обеспечивающих более 130 услуг и позволяющих оформить 28 документов, но в планах расширить их еще больше.

В будущем на портале может появиться собственный ИИ-чатбот "Наталка", а также исследуется возможность внедрения в Дію помощника с функцией искусственного интеллекта. Кроме того, в ближайшем будущем в Дію планируют добавить и другие сервисы:

расширить услугу купли-продажи авто;

запустить смену техпаспорта, регистрацию после растаможки и внесение изменения в хранение номеров;

добавить возможность смены фамилии;

запустить систему "е-Консул", через которую можно будет заказать самые необходимые документы (загранпаспорт, ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика);

добавят возможность получения врачебного свидетельства о смерти, государственной регистрации смерти, передачи данных в реестры, оформление пособия на погребение.

Также OBOZ.UA сообщал, что на День влюбленных в Дії появились специальные сертификаты для холостяков. Впрочем, такой документ не имеет юридической силы.

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