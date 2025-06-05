В Дії запустили тестирование первого ИИ-сервиса: Федоров рассказал, как это будет работать

В июне в Дії запустили внутреннее бета-тестирование первого сервиса с использованием искусственного интеллекта, созданного, чтобы помогать получить популярные цифровые документы. ИИ-помощник будет сопровождать пользователей приложения в процессе получения госуслуг, отправлять справки, а в будущем будет вести по всему процессу услуг.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об этом в эфире телемарафона. "Вы сможете получить любой ответ на ваши вопросы относительно того, как получить государственные сервисы, относительно самого процесса получения, любые подсказки", – сказал он.

Вместе с ИИ-ассистентом запустится и первая услуга, которую можно будет получить через него. Речь идет о справке о доходах.

Главная задача такого ИИ-агента – разгрузить контакт-центр и на 100% отвечать гражданам на любые вопросы, ускорить предоставление услуг, сделать это более удобным.

"В нашей команде искусственный интеллект стал частью ежедневных процессов – 70% нормативно-правовых актов юристы анализируют с помощью ИИ. И это лишь один из кейсов оптимизации работы", – добавил Федоров.

В то же время министр пояснил, что не хочет внедрять ИИ только потому, что это современно. "Мы хотим решать конкретные проблемы людей, – отметил Федоров.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинское приложение Дія может стать маркетплейсом – платформу выделят в отдельную государственную компанию, которая сможет сотрудничать с бизнесом и даже выйти на IPO (первичное публичное предложение).

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