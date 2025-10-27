В Чехии резко возросло количество украинских беженцев: в МВД рассказали о причинах

В Чехии количество украинских беженцев удвоилось до почти 400 тысяч человек, что делает страну лидером в ЕС по показателю на душу населения – на каждого чеха приходится значительно больше украинцев, чем в любом другом государстве ЕС. Рекордный рост связан с разрешением Киева для выезда мужчин 18-22 лет.

Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на Министерство внутренних дел Чехии. Если в сентябре МВД ежемесячно выдавало около 1,5 тысяч разрешений, то в октябре этот показатель подскочил до более 3 тысяч.

Всего в сентябре выдали 13,5 тысяч разрешений на временную защиту – это рекордный показатель за год. Пресс-секретарь МВД ЧР Гана Мала объяснила, что резкий рост связан с решением украинских властей разрешить молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за границу.

Сейчас общее количество украинских беженцев в Чехии приближается к 400 тысячам человек. Это не является наибольшим абсолютным количеством украинцев в ЕС – в чистом количестве больше украинских беженцев находится в Германии, где проживает более миллиона украинцев. Однако по соотношению к местному населению, Чехия выходит на первое место, ведь на каждого чеха приходится значительно больше украинцев, чем в любой другой стране ЕС.

Этот рекордный показатель на душу населения делает Чехию лидером среди европейских государств в этом измерении. Несмотря на смену правительства, чешские власти заявили, что отношение к украинцам, которые легально проживают и работают в стране, меняться не будет. Статус временной защиты, который действует до марта 2026 года, планируют продлить на уровне ЕС.

В соседних странах ситуация отличается. Например, в Германии, которая лидирует по абсолютному количеству украинских беженцев, продолжаются дискуссии о государственной помощи. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что Германия должна постепенно прекратить выплаты украинцам и перейти к новой модели поддержки. В Вене, Австрия, до конца 2025 года закрывает последний центр для украинских переселенцев — Quartier Schlossberg, который с начала войны принял более 9 тысяч украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 1 ноября в Польше вступают в силу новые правила проживания украинских беженцев. Бесплатное жилье оставят только пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, а всем остальным придется арендовать жилье самостоятельно. Зато статус временной защиты продлен до 4 марта 2026 года.

