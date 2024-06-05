В Чехии обещают прекратить использовать российскую нефть в течение года: названа альтернатива

Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года. Страна рассчитывает на поставки из трансальпийского трубопровода. Также власти Чехии ожидают победы Украины в войне против РФ и, как следствие, продолжения использования трубопровода "Дружба".

Об этом рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с руководством государственной компании Mero на Центральной нефтебазе в Нелагоспиваге. Он заявил, что его правительство будет "добиваться отмены льгот на импорт российской нефти" после завершения расширения итальянского нефтепровода TAL.

Реконструкция Трансальпийского трубопровода идет полным ходом и завершится до конца этого года. Общая стоимость полной модификации и увеличения мощности, которая будет заключаться в ускорении транспортировки нефти, составит не менее 1,5 миллиарда чешских крон и будет оплачена компанией Mero вместе с нефтеперерабатывающими заводами страны.

Чехия продолжает покупать российскую нефть, однако уже в первом квартале этого года страна сократили импорт российской нефти на 22% по сравнению с прошлым годом. Часть НПЗ Чехии уже перешла на нероссийскую нефть, в основном из Азербайджана, Казахстана, Саудовской Аравии и Северной Америки.

В прошлом году на чешские НПЗ поступило 7,4 миллиона тонн сырой нефти. Из них не менее 58% составляла нефть из российского трубопровода "Дружба". В Чехии рассчитывают продолжать пользоваться этим нефтепроводом, но уже после завершения войны в Украине и по условию украинской победы. По крайней мере, так считает директор Mero Ярослав Пантучек.

По его словам, предстоящая эксплуатация "Дружбы" имеет для Украины двойное значение. "Во-первых, это бы увеличило транспортировку нефти через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а во-вторых, означало бы значительную финансовую выгоду для Украины", - пояснил Пантучек.

Другой вариант – использовать "Дружбу" для поставок в обратном направлении или для других целей. Это уже зависит от ситуации в Украине. Однако о прекращении работы "Дружбы" не может быть и речи, потому что "Чехия рассчитывает на поставки через Украину", добавили Фиала и Пантучек.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия засекретила статистику производства бензина после ударов украинских дронов по ее крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, повлекшим за собой значительное падение производства. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство дизельного топлива почти на 200 тысяч тонн в неделю.

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