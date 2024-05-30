Удары дронов по НПЗ: Россия засекретила данные о производстве бензина

Россия засекретила статистику производства бензина после ударов украинских дронов по ее крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, повлекшим за собой значительное падение производства. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство дизельного топлива почти на 200 тысяч тонн в неделю.

Об этом сообщают РосСМИ. 28 мая Министерство энергетики РФ объявило о прекращении предоставления Росстату еженедельных данных о производстве автобензина и дизельного топлива, аргументируя это "сложной геополитической ситуацией".

В своем заявлении Министерство энергетики РФ отметило, что закрытие статистики о производстве автобензина будет способствовать "укреплению надежности" обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом. Это решение было поддержано доводами о том, что раскрытие такой информации может стать основанием для манипуляций на рынке со стороны недобросовестных участников.

Последние данные Росстата, опубликованные 23 мая, показали, что производство бензина в России упало до минимума с октября после того, как БПЛА поразили по меньшей мере пять крупных нефтеперерабатывающих заводов за три недели. С 13 по 19 мая российские НПЗ выпустили 740 тысяч тонн бензина, что на 2,5% меньше чем неделей ранее, на 5% меньше, чем в начале мая, и на 20% меньше уровней конца декабря.

Производство дизельного топлива за тот же период упало на 7,1%, до 1,55 млн. тонн. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство дизельного топлива на 11%, или почти на 200 тысяч тонн в неделю.

За последние месяцы Украина значительно усилила атаки дронов на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, склады и хранилища, в частности, в Нижнекамске (республика Татарстан), Краснодарском крае, Смоленской и Самарской областях. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что нефтехимические заводы на территории России являются законными целями с военной точки зрения, добавив, что "мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в стране-агрессоре России заявили, что ночью 19 мая "украинские" беспилотники атаковали ряд регионов, но их ПВО "подавило" все цели. Оказалось, что в качестве "отпугивателя" дронов россияне использовали молниеотводы.

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