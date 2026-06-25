В АТБ признали дефицит продуктов в одном из городов Украины: почему опустели полки

После ряда российских атак в некоторых супермаркетах сети АТБ начались перебои с некоторыми товарами. Сильнее всего это коснулось Харьковской области, где с полок исчезли чипсы, орешки, некоторые соки и другие напитки. Но в целом угрозы продовольственной безопасности населения региона нет.

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Об этом сообщили в самой компании, комментируя информацию о ситуации в супермаркетах, которую начали распространять в соцсетях и СМИ. Вопрос с обеспечением супермаркетов продуктами обещают решить в кратчайшие сроки.

Что говорят в АТБ

Информацию о дефиците товаров в компании назвали неподтвержденной. Ситуацию там назвали "полностью контролируемой", хотя и признали, что в некоторых прифронтовых регионах она довольно сложная. В АТБ это связали с российскими обстрелами инфраструктуры торговой сети. В частности, за последнее время были нанесены следующие удары по объектам сети:

3 июня был уничтожен логистический центр в Днепре , после чего компания изменила логистические цепочки и задействовала другие распределительные центры, задействовав весь свой грузовой парк;

, после чего компания изменила логистические цепочки и задействовала другие распределительные центры, задействовав весь свой грузовой парк; на днях враг нанес удар по объектам компании в Харьковской области, что привело к непредсказуемым последствиям для отдельных магазинов.

В результате последней атаки сократились имеющиеся в регионе объемы определенных категорий товаров, которые не являются критически необходимыми, в частности чипсов, орешков, некоторых видов соков и напитков.

"Особо подчеркиваем, что речь идет именно об единичных случаях и отдельных магазинах в опасных регионах, которые буквально каждый день подвергаются вражеским обстрелам. В настоящее время компания принимает целый комплекс мер, чтобы эти вопросы были решены в кратчайшие сроки", – подчеркнули в АТБ.

Украинцы жалуются в соцсетях

24 июня в соцсети Threads появился пост пользовательницы из Харькова, которая опубликовала фотографии пустых полок в АТБ. Женщина обратилась к представителям торговой сети с просьбой о диалоге, но по состоянию на 25 июня никто не прояснил ситуацию.

"Когда я спрашивала у продавцов, в чём причина, мне просто грубо отвечали : „Сколько привозят, столько и привозят", – добавила она.

Между тем некоторые СМИ утверждают, что проблема затронула Днепр, Харьков, Николаев, Полтаву и Каменское. А самая сложная ситуация наблюдается в отделах бакалеи, напитков, средств гигиены и бытовой химии.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что после удара по логистическому хабу в Днепре в АТБ предупредили СМИ о возможном дефиците важнейших продуктов. Наиболее критическая ситуация – с овощами, фруктами и другими скоропортящимися продуктами, в частности яйцами и колбасными изделиями.

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