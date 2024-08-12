В 50 крупнейших IT-компаний Украины сократили штат на 2,4 тысячи человек: какие причины увольнений

За первое полугодие 2024 года 50 крупнейших IT-компаний Украины сократили 2,4 тысячи специалистов, но одновременно наняли 5,5 тысячи новых, что свидетельствует об активной трансформации рынка. Продуктовые компании играют все большую роль, нанимая больше специалистов, чем сервисные.

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Об этом говорится в исследовании DOU. Украинский IT-рынок, долгое время считавшийся одним из самых динамичных секторов экономики, претерпел значительные изменения в первой половине 2024 года.

По данным DOU, за первые шесть месяцев этого года 50 крупнейших IT-компаний Украины сократили свой штат на 2,4 тысяч человек, что составляет примерно 2,9% от общего количества сотрудников в этих компаниях. К концу июня 2024 года в этих компаниях работало 79,4 тысячи специалистов.

Причины сокращений

Уменьшение количества работников в крупных IT-компаниях может иметь несколько причин. Одной из них является продолжающийся процесс релокации украинских специалистов за границу, где компании легализуют их как работников своих зарубежных офисов. Это, в свою очередь, приводит к сокращению количества рабочих мест в Украине.

Кроме того, некоторые компании отмечают, что специалисты на "бенче" (т.е. временно не задействованные в проектах) увольняются самостоятельно. Это может быть связано с нехваткой новых проектов или сокращением потребности в определенных специальностях. Восемь компаний из рейтинга активно запускали новые проекты и развивали текущие, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общее сокращение штата.

Найм новых специалистов

Несмотря на сокращение, в первом полугодии 2024 года 50 крупнейших IT-компаний Украины наняли 5,5 тысячи новых специалистов. Это свидетельствует о том, что даже в условиях уменьшения общего количества работников рынок остается активным в определенных направлениях. Интересно, что половина всех наемов пришлась на продуктовые компании, традиционно нуждающиеся в несколько меньшем количестве технических специалистов по сравнению с сервисными компаниями.

Сокращение коснулось преимущественно технических специалистов, количество которых уменьшилось на 2,4 тысячи, или на 3,8%. Это может быть связано с постепенным увеличением доли продуктовых компаний в рейтинге. Технические специалисты составляют 76,8% от общего количества работников в топ-50 IT-компаний Украины, что отражает специфику работы этих компаний.

Общие тенденции

Несмотря на то, что общая картина на украинском IT-рынке не претерпела кардинальных изменений по сравнению с зимним периодом, ситуация остается достаточно сложной. С одной стороны, компании сталкиваются с оттоком кадров за границу и внутренними сокращениями, с другой – продолжают нанимать новых специалистов и развивать проекты. Восемь компаний в первом полугодии 2024 активно запускали новые инициативы, а еще столько же осуществили организационные изменения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 40% украинских IT-специалистов имели пересмотр зарплаты в первом полугодии 2024 года, в среднем на $300, несмотря на продолжающийся кризис в отрасли. Чаще повышение получали джуниоры и медли, а наибольшее падение зарплат наблюдалось у фрилансеров и специалистов с большим опытом.

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