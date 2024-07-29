Зарплаты некоторых IT-специалистов значительно выросли вопреки кризису: кто и как получил повышение

Более 40% украинских IT-специалистов имели пересмотр зарплаты в первом полугодии 2024 года в среднем на $300, несмотря на продолжающийся кризис в отрасли. Чаще всего повышение получали джуниоры и медлы, а наибольшее падение зарплат наблюдалось у фрилансеров и специалистов с большим опытом.

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Об этом свидетельствует опрос, проведенный DOU в мае-июне. В нем приняли участие 11 037 находящихся сейчас в Украине айтишников и 1 937 находящихся за рубежом.

В 23% случаев повышение зарплаты в Украине не было связано с сменой работы или переходом на другую должность. 11% получили повышение благодаря переходу на новый уровень или другую позицию, а 8% – благодаря изменению компании или проекта.

Чаще пересмотр зарплат касался джуниоров и специалистов с опытом до двух лет. Специалистам с опытом более пяти лет зарплаты пересматривали реже, в основном в рамках регулярного повышения и реже из-за повышения на работе или перехода на новую работу.

За рубежом пересмотр зарплат без смены тайтла чаще предлагали IT-специалистам уровня Lead+, в то время как в Украине – джуниорам и медлам. У специалистов по Data Science/Data Engineering и маркетологов чаще росли зарплаты, тогда как у CTO/Director of Engineering, сисадминов и специалистов по продажам чаще наблюдалось снижение зарплат.

IT-специалистам в продуктовых компаниях чаще пересматривали зарплаты как в Украине, так и за рубежом. В небольших и средних компаниях (от 10 до 1000 сотрудников) просмотры происходили чаще, чем в очень маленьких (до 10 человек) или очень крупных компаниях (более 1000 специалистов).

Переход на новую работу обычно сопровождался ростом зарплаты: около половины сменивших компанию получили повышение. В Украине больше шансов для роста зарплат после смены компании имели джуниоры и медлы, за рубежом – сеньоры и лиды.

У 14% IT-специалистов в Украине и 16% за границей зарплата после перехода на другую работу снизилась. Чаще это касалось специалистов уровня Senior: после смены компании 25% в Украине и 20% за рубежом стали зарабатывать меньше.

Специалисты, работающие в компании более 10 лет, реже имеют регулярный пересмотр зарплаты без смены грейда или должности. В ходе опроса выяснилось, что у IT-специалистов, зарплаты которых за прошедшие полгода выросли, этот рост составил в среднем 18% ($300) в Украине и 13% ($400) за рубежом.

Переход в другую компанию мог сопровождаться как ростом, так и уменьшением заработной платы специалиста. Чаще специалисты все же переходили на более высокую зарплату, в среднем, зарплаты сменивших компанию выросли на 8% ($150) и 6% ($200) за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя зарплата в Украине составляет 24 500 грн, причем самые высокие зарплаты фиксируются в Киеве, Львове и Одессе. Военные специальности сейчас среди самых высокооплачиваемых, опережая даже IT-специалистов.

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