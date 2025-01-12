В 2025 году в Украине не будет хватать более полумиллиона работников: кого ищут работодатели

В 2025 году в Украине не хватит более полумиллиона квалифицированных работников, что создаст серьезный вызов для экономики. Самый большой дефицит ожидается среди рабочих специальностей и специалистов в технических отраслях.

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Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии СМИ. Основная причина дефицита – нехватка специалистов с необходимыми профессиональными навыками и обострение конкуренции между работодателями за квалифицированные кадры. По словам Мирошниченко, дефицит на рынке труда связан с несколькими ключевыми факторами:

эмиграция работников за границу: после начала полномасштабной войны и экономического кризиса многие украинцы уехали в страны Европы, где заработные платы значительно выше;

после начала полномасштабной войны и экономического кризиса многие украинцы уехали в страны Европы, где заработные платы значительно выше; демографический спад: естественная убыль численности трудоспособного населения является еще одной важной причиной нехватки работников;

естественная убыль численности трудоспособного населения является еще одной важной причиной нехватки работников; низкая популярность рабочих профессий: в последние годы наблюдается тенденция снижения интереса к рабочим специальностям, что создает дисбаланс на рынке труда.

Отдельно Мирошниченко отмечает рост заработных плат, который происходит быстрее, чем экономический рост. "Если ВВП растет на 4%, то заработные платы увеличиваются на 14%. Это не нормально для экономики. Хотя повышение зарплат является положительным фактором, но в такой диспропорции это может создать дополнительные вызовы для бизнеса ", - отметил он.

Еще одним важным аспектом, влияющим на рынок труда, является конкуренция между государственными и частными структурами за кадры. Государственные учреждения предлагают определенную стабильность, в то время как частный сектор готов платить больше, чтобы привлечь профессионалов. В результате растет текучесть кадров и обостряется борьба за квалифицированных работников.

Проблема адаптации ветеранов по возвращении с фронта станет еще одним серьезным вызовом для рынка труда в 2025 году. По словам Мирошниченко, более 60% военнослужащих после завершения службы планируют сменить профессию или начать собственное дело. Это требует активной работы по созданию программ профессиональной ориентации и переквалификации для ветеранов.

Поддержка ветеранов должна стать приоритетной задачей, поскольку они являются важнейшим человеческим ресурсом для развития экономики страны. Программы реабилитации и переквалификации могут помочь им найти себя в новых областях деятельности и вернуться к мирной жизни с новыми навыками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинском рынке труда не хватает рабочих рук, особенно в сфере рабочих профессий. Бизнес борется с нехваткой кадров из-за роста заработных плат, но это лишь усиливает конкуренцию между компаниями за существующих работников, не увеличивая их количество на рынке.

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