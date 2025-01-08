"На рынке труда не хватает людей": в каких сферах критически не хватает специалистов

На украинском рынке труда критично не хватает рабочих рук, особенно в сфере рабочих профессий. Бизнес борется с нехваткой кадров из-за роста заработных плат, но это лишь усиливает конкуренцию между компаниями за существующих работников, не увеличивая их количество на рынке.

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Об этом рассказал ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко в комментарии СМИ. "Сейчас больше всего не хватает грузчиков, водителей, монтажников и других работников тяжелого физического труда или технических специальностей", - объясняет эксперт.

По его словам, несмотря на усилия государства по переобучению кадров, эффективность этих программ пока остается неизвестной. Некоторые профессии, которые раньше считались преимущественно "мужскими", сейчас начинают овладевать женщинами. Однако это не решает проблему нехватки рабочих рук, ведь спрос на специалистов в промышленном секторе значительно превышает предложение.

Одной из ключевых тенденций есть заметный гендерный дисбаланс на рынке труда. По словам Марченко, до войны мужчины составляли 51% работников, а женщины – 49%. Сегодня же соотношение изменилось в пользу женщин: 60% женщин против 40% мужчин.

"Если до войны рынок труда был более сбалансированным, то теперь мы наблюдаем нехватку мужчин, многие ушли на фронт или покинули страну", - комментирует эксперт. Оставшаяся часть мужчин работает в тени или уклоняется от мобилизации, что лишь усугубляет ситуацию.

Несмотря на рост заработной платы в 2024 году, это не решает проблему дефицита работников. "Рост зарплат – это борьба между компаниями за имеющихся работников, а не способ увеличить количество людей на рынке труда", – объясняет Марченко.

Заработные платы выросли на 22%, однако это не сопровождалось соответствующим ростом производительности труда. Как следствие, бизнес сталкивается со значительными финансовыми трудностями: крупные компании еще могут выдержать давление из-за своих резервов, тогда как малые и средние предприятия оказались на грани закрытия.

Западные регионы Украины показывают рост вакансий в связи с массовой релокацией бизнеса и населения. В таких областях, как Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская количество вакансий увеличилось на 70-100% по сравнению с 2021 годом.

Однако даже увеличение количества рабочих мест не компенсирует дефицит работников, который обусловлен значительным оттоком людей за границу. "Часть наших граждан, сейчас работающих дистанционно для украинских компаний, постепенно находит более оплачиваемую работу в Европе", - отмечает Марченко.

Эксперты настроены пессимистично по развитию рынка труда в 2025 году. Демографический кризис усугубляется, а часть людей, выехавших за границу, вероятнее всего, не вернется. В то же время, по мнению Марченко, единственным способом исправить ситуацию может стать пересмотр подходов к мобилизации и создание благоприятных условий для возвращения мужчин на рынок труда. Иностранные инвесторы также вряд ли будут заходить в Украину, пока не увидят стабильность и четкие перспективы развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, согласно официальным данным, в трех отраслях за год размеры средних зарплат выросли более чем на треть. Речь идет о почтовой и курьерской деятельности (за год зарплаты выросли на 37,4%), строительстве (35,8%) и авиационном транспорте (35,7%).

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