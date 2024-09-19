В 2024 году изменились правила кредитования для клиентов МФО

В текущем году работа сектора микрофинансирования претерпела серьезные изменения. Самым существенным из них стало снижение процентных ставок до 1% в день. Рассказываем, как происходил переход МФО к работе на новых условиях, и коснемся других новшеств финансовой сферы.

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Снижение процентной ставки по кредитам в МФО

Законом № 3498-IX от 22 ноября 2023 г. были внесены изменения в ряд нормативных актов, регулирующих финансовую отрасль. В частности, это касается Закона "О потребительском кредитовании". В новой редакции статьи 8 этого документа приведена формула для расчета дневной процентной ставки с уточнением, что она не может превышать 1% от общего размера займа.

До принятия нового Закона и его вступления в силу средняя процентная ставка в Украине составляла 2,5%, иногда ее размер доходил до 5% в день. Годовые проценты могли достигать 1500–1800%. Уменьшение ставки вводилось постепенно:

2,5% – в течение месяца с даты вступления в действие законодательных изменений (с 24 декабря 2023 года);

1,5% – в течение следующих 120 дней;

1% – не более чем через 120 дней после применения ставки в 1,5%.

То есть, фактически с августа в Украине максимальная процентная ставка по кредиту составляет 1% в день. Кроме того, с 1 января 2024 года Нацбанк обязал финучреждения размещать на официальном сайте кредитный калькулятор.

Интернет-реклама кредитов должна содержать ссылки на веб-страницы с информацией об условиях предоставления займа и последствиях невыполнения обязательств. Прошлой осенью соответствующими положениями было дополнено постановление правления НБУ №100 от 5 октября 2021 года.

Другие новшества в финансовой и банковской сфере

С 22 июня нынешнего года действует запрет для банков переводить средства с кредитных карт клиентов на счета организаторов азартных игр. Это означает, что игроки теперь не смогут "сливать" предоставленные им кредитные лимиты в онлайн-казино. Правда, возможность оформить ссуду в МФО у них до сих пор осталась.

С 1 июля Нацбанк установил пороговое значение суммы долга для предоставления сведений из Кредитного реестра регулятора. В настоящее время она составляет 80 000 грн. Ранее кредитные операции попадали в реестр, если задолженность равнялась или превышала 100 минимальных зарплат.

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