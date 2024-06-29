ЕС ввели санкции против Беларуси: больше не смогут помогать РФ

ЕС ввели санкции против Беларуси, которые коснутся таких сфер: торговли, услуг, транспорта. Европейский Совет принял ограничительные меры, которые не позволят РФ пользоваться экономикой Беларуси для обхода санкций.

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"Эти комплексные меры направлены на отражение нескольких ограничительных мер, которые уже действуют против России, и таким образом решают проблему обхода, возникающую вследствие высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками", – отмечают на сайте Европейского Совета.

Санкции коснутся следующих сфер:

Торговля. Совет продолжает запрет на экспорт товаров и технологий двойного/передового назначения, а также вводит дальнейшие ограничения на экспорт товаров, способствующих увеличению промышленного потенциала Беларуси. Последующие ограничения также вводятся на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства, а также предметов роскоши.

Что касается импорта, то будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать, в частности, золото и алмазы из Беларуси, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Услуги. Совет запрещает предоставлять определенные услуги Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от имени или по их указанию:

бухгалтерские услуги,

аудиторские услуги, включая государственный аудит,

бухгалтерские услуги,

налоговые консультационные услуги,

консультационные услуги по бизнесу и управлению и услуги по связям с общественностью;

архитектурные и инженерные услуги, а также консультационные услуги по ИТ и юридические консультации;

услуги по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции и технической проверке.

Транспорт. Совет расширяет запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в Беларуси, в том числе на грузовиках, зарегистрированных за пределами Беларуси.

Для минимизирования риска обхода операторам ЕС, принадлежащим на 25% или более белорусскому физическому или юридическому лицу, должно быть запрещено становиться автотранспортным предприятием или перевозить товары автомобильным транспортом в Союзе, в том числе транзитом.

Чтобы минимизировать риск обхода, ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-технологическому укреплению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности. , товары, которые могли бы способствовать увеличению промышленных мощностей Беларуси, товары и технологии для использования в авиационной или космической промышленности, а также экспортируемое из ЕС оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия полностью перестала закупать российский газ. Ограничение вступило в силу 26 июня, то есть, по меньшей мере, почти на полгода раньше, чем планировали в Хельсинки.

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