Уже в 1,5-2 раза дороже, чем в прошлом году: в Украине резко переписали цены на базовые овощи

В Украине продолжают дорожать самые популярные овощи. Так, в частности, цены на свеклу уже вдвое выше, чем в прошлом году, а на лук – в полтора раза. Эту тенденцию связывают с ажиотажем со стороны закупочных компаний и истощением прошлогодних запасов.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их данным, отпускные цены на столовую свеклу в Украине от производителей этой культуры составляют 20-26 грн/кг. Это на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, а вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Такие высокие цены игроки рынка связывают с существенным сокращением производства столовой свеклы в Украине в этом сезоне, прежде всего из-за неблагоприятных погодных условий в Украине летом 2024 года. Как результат, на данный момент большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации, а запасы этой продукции в хранилищах других хозяйств уже истощены", – объясняют агроэксперты.

Производители уже называют такой спрос ажиотажным – это привело к тому, что запасы овоща в хозяйствах стремительно сокращаются, хотя количество заявок на приобретение оптовых партий свеклы постоянно растет. Учитывая это, с начала апреля цены на свеклу растут почти каждый день, к тому же прогнозируется дальнейший рост стоимости этой продукции.

Кроме того, в Украине заканчивается лук, хотя закупка овоща оптовыми компаниями идет полным ходом. Учитывая это, производители смогли впервые с начала года существенно повысить отпускные цены на этот овощ – в среднем до 14-20 грн/кг. Это на 55% дороже, чем в конце прошлой недели, а также на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Несмотря на подорожание, спрос на лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения качественной продукции. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а имеющие определенные запасы сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен", – анализируют эксперты.

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