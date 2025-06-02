Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, к чему готовиться

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Соответственно, резких изменений на рынке труда не ожидается. Тем не менее, часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом, оценки занятости являются неоднородными.

"Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала. А руководители предприятий других секторов ожидали уменьшения общей численности работников", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 11%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 84%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 10%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В то же время, сфера строительства стала единственной, в которой нанимать новых сотрудников будут чаще, чем увольнять – 10% компаний против 7%. При этом большинство предприятий все же намерено просто сохранить текущий штат – таких 83%.

Украинцам существенно переписали зарплаты

В то же время, отмечают в Нацбанке, главным фактором, сдерживающим рост украинских компаний, является дефицит кадров. При этом из-за жесткой конкуренции за сотрудников:

Работодатели вынуждены повышать зарплаты – к примеру, в 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом инфляции) выросли более чем на 15%.

Продолжается этот процесс и в 2025-м.

"В последние месяцы ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась. Бизнес начал активнее искать работников среди категорий населения, которые раньше были хуже представлены на рынке труда (студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны). Это отчасти смягчает проблемы предприятий с укомплектованностью своих штатов", – говорится в сообщении.

Впрочем, признают в регуляторе, поиск работников в условиях войны затруднен по ряду причин. В частности, из-за:

миграции;

мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным большого кадрового портала, при поиске работы украинцы запрашивают более высокие зарплаты, чем готовы им предложить работодатели. В среднем в своих резюме соискатели указывают желаемый доход в 28 265 грн, тогда как средняя зарплата в вакансиях составляет 23 421 грн. Т.е. работодатели готовы платить почти на 5 000 меньше того, что просят украинцы.

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