Украинцам существенно переписали зарплаты: почему работодатели меняют суммы

Главным фактором, сдерживающим рост украинских компаний, является дефицит кадров. При этом из-за жесткой конкуренции за сотрудников работодатели вынуждены повышать зарплаты – к примеру, в 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом инфляции) выросли более чем на 15%. Продолжается этот процесс и в 2025-м.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили, что в целом же бизнес:

активно ищет работников;

открывает новые вакансии.

"В последние месяцы ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась. Бизнес начал активнее искать работников среди категорий населения, которые раньше были хуже представлены на рынке труда (студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны). Это отчасти смягчает проблемы предприятий с укомплектованностью своих штатов", – говорится в сообщении.

Впрочем, признают в регуляторе, поиск работников в условиях войны затруднен по ряду причин. В частности, из-за:

миграции;

мобилизации.

В целом же, отмечается, сложная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долго. Ведь:

После завершения войны Украина будет нуждаться в большом количестве рабочих рук – для восстановления страны.

Региональные различия и структурные изменения – в частности, отраслевое перераспределение, новые демографические реалии и т.п. – будут провоцировать дополнительные трудности.

"Поэтому Украина будет нуждаться как в государственных, так и в частных инициативах по возвращению мигрантов, адаптации ветеранов к гражданской жизни. А также перепрофилированию и переобучению работников", – резюмировали в НБУ.

Украинцам "занижают" зарплаты

В то же время, по данным большого кадрового портала, при поиске работы украинцы запрашивают более высокие зарплаты, чем готовы им предложить работодатели. В среднем в своих резюме соискатели указывают желаемый доход в 28 265 грн, тогда как средняя зарплата в вакансиях составляет 23 421 грн. Т.е. работодатели готовы платить почти на 5 000 меньше того, что просят украинцы.

Самый большой разброс между желаемой зарплатой и той, которую готовы обеспечить работодатели, зафиксирован в таких сферах, как сельское хозяйство, агробизнес и страхование, – в них разница составляет более 16 000 грн. Так:

спрециалисты в сельском хозяйстве запрашивают зарплату на среднем уровне 41 610 грн, а работодатели готовы платить им 25 476 грн;

страховщики хотят зарабатывать в среднем 44 304 грн, а им предлагают 28 127 грн.

В то же время в сфере недвижимости средняя зарплата в вакансиях составляет 44 123 грн. А средняя запрашиваемая – 40 218 грн. Т.е. соискатели просят почти на 4 000 грн меньше, чем им готовы платить.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причем эти ожидания часто негативные: в ряде ключевых отраслей увольнения будут происходить значительно чаще, чем наем новых сотрудников.

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