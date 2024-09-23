В Украине за работу без опыта готовы платить более 35 тысяч: кого ищут

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им около 35 тыс. грн и даже выше.

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К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию продавца-консультанта по мобильных телефонах и аксессуарах. Платить обещают от 35 000 до 40 000 грн. Как уверяет автор объявления, для получения должности "опыт работы не обязателен".

IT-компания ищет менеджера чата на зарплату от 15 000 до 40 000 грн. "Опыт работы в сфере онлайн коммуникации не обязателен, но будет плюсом", – говорится в объявлении.

Компания, работающая в сфере цифровых технологий, готова платить от 24 000 до 36 000 грн менеджеру интернет-магазина. Среди требований – свободное владение ПК, базовые знания Excel, Word. Опыт работы на подобной должности, отмечается, "будет преимуществом".

Учителям английского языка готовы платить около 40 тысяч

В то же время, учителя английского могут рассчитывать в Украине на хороший заработок. Количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько сотен, а отдельные работодатели готовы платить таким специалистам до 40 000 грн.

Так, одна из школ ищет учителя на зарплату от 25 000 до 35 000 грн. Нужно будет проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском языке по методу Каллана (полного погружения в языковую среду).

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, на хороший заработок могут рассчитывать и копирайтеры. В некоторых компаниях готовы платить за такую работу более 50 000 грн.

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