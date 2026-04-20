Устойчивое развитие в действии: как БаДМ уменьшает углеродный след и внедряет экологические решения

В условиях энергетических кризисов и роста требований к устойчивому развитию украинский бизнес всё чаще переходит от заявлений к конкретным действиям. В компании БаДМ этот подход трансформировался в целостную систему – BaDM ECO, объединяющую энергоэффективные решения, экологичную логистику и инициативы ответственного потребления. В её основе – принципы устойчивого развития и курс на постепенное сокращение углеродного следа.

Энергонезависимость бизнеса: как БаДМ обеспечивает стабильность во время блэкаутов

Фундаментом системы стала комплексная программа энергонезависимости, которая стартовала ещё в 2014 году. Благодаря долгосрочным инвестициям в эту сферу ведущий фармацевтический дистрибьютор БаДМ смог обеспечить стабильную работу во время энергетических кризисов, не допуская рисков для качества медикаментов и бесперебойности их поставок.

Одним из ключевых направлений BaDM ECO является развитие возобновляемой энергетики. Сегодня на логистических объектах компании уже работают солнечные электростанции общей мощностью 356,11 кВт – это почти 650 солнечных панелей в разных регионах Украины. Собственная генерация электроэнергии позволяет частично обеспечивать работу складов даже в периоды повышенной нагрузки и снижать зависимость от традиционных источников.

Компания продолжает развивать это направление. Новые проекты в Киеве, Полтаве и Виннице позволят увеличить общую мощность до 1,8 МВт и довести количество панелей до более чем 3000.

Электромобили в логистике: как БаДМ сокращает выбросы углерода и повышает энергоэффективность

Экологическая трансформация охватывает и логистику. В рамках BaDM ECO компания уже вывела на маршруты 20 электромобилей, которые обеспечивают доставку лекарственных средств в разных регионах Украины. Автомобили начали заменять часть традиционного транспорта на основных маршрутах, снижая выбросы CO₂, уровень шума и общее воздействие на окружающую среду. Развитие электротранспорта является частью долгосрочного плана экологизации логистики.

Переработка батареек: как БаДМ формирует культуру ответственного потребления

Важно, что проект охватывает не только инфраструктурные изменения, но и повседневные практики. Одной из новых инициатив стала система сбора и переработки использованных батареек. Во всех структурных подразделениях и в центральном офисе установлены специальные боксы BaDM ECO, доступные для сотрудников и их семей. К сбору принимаются батарейки из быта, рабочих процессов или собранные на волонтёрских началах.

После сбора батарейки передаются лицензированному подрядчику в Украине, проходят сортировку и подготовку к транспортировке, а затем направляются на переработку на специализированное предприятие в ЕС. Мощности завода превышают 10 000 тонн в год, что гарантирует безопасную и контролируемую утилизацию. Ожидается, что уже в 2026 году объём сбора в БаДМ составит до 500 кг – это сотни тысяч батареек, которые не попадут в почву и воду.

BaDM ECO формирует новую культуру ответственного отношения к ресурсам – через сочетание технологических решений и вовлечения людей. Это не отдельные инициативы, а стратегия корпоративной социальной ответственности, направленная на постепенное сокращение выбросов CO₂, повышение экологической осознанности и вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития.

"Для БаДМ экологические инициативы – это часть долгосрочного подхода. BaDM ECO объединяет решения, которые одновременно усиливают стабильность бизнеса и помогают ответственно относиться к ресурсам. Для компании важно, чтобы эти изменения были системными и ощутимыми как в работе бизнеса, так и приносили пользу обществу", – отмечает и.о. генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитрий Бабенко.