Установленная в Украине плата за передачу электроэнергии при экспорте является нарушением взятых страной обязательств – СМИ

Установленная в Украине плата за услуги по передаче электрической энергии, применяемой к экспортерам, является прямым нарушением взятых Украиной международных обязательств.

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Об этом говорится в статье издания "Закон и Бизнес".

В нем отмечается, что сейчас Большая палата Верховного Суда (ОП ВС – ред.) по инициативе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда (КХС – ред.) настаивает на необходимости отступления от выводов того же ОП ВС.

"Большая палата констатировала, что установленная в Украине плата за услуги по передаче электрической энергии, которая применяется к экспортерам исключительно из-за того, что электрическая энергия пересекает границу, является прямым нарушением взятых Украиной международных обязательств согласно ст.41 Договора об учреждении Энергетического Сообщества и приближенного acquis ЕС в области энергетики", - говорится в статье.

Коллегия судей КГС утверждает, что указанные положения aquis ЕС в сфере энергетики относительно запрета на введение сборов на товар из-за того, что он пересекает границу, и указанное решение Суда ЕС не подлежит применению в Украине.

Отмечается, что Секретариат Энергетического Сообщества, следящий за выполнением Украиной международных обязательств, уже выразил обеспокоенность нарушением Украиной ст.41 Договора об учреждении Энергетического Сообщества относительно введения сборов, составляющих таможенные платежи.

"Если ВС (Верховный Суд – ред.) в конце концов пренебрежит международными интересами нашего государства, это приведет к срыву процессов евроинтеграции и закроет перед нами двери в ЕС, к которому Украинский народ идет уже почти 10 лет. Еще большую актуальность это приобретает в условиях войны и недавно приобретенного Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Ведь эти нарушения могут помешать участию нашего государства в ряде программ и проектов по финансированию, которое так необходимо для восстановления разрушенной инфраструктуры", - отметили в материале.

Напомним, зимой Энергетическое сообщество (Energy Community) запустило Центр по мониторингу энергетического рынка в Украине.