Условия 'автогражданки' в Украине кардинально изменятся: страховщики рассказали, о чем должен знать каждый

В Украине с 2025-го будут действовать новые правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто (ОСГПО, или "автогражданка"). Увеличится максимальный размер возмещения, стоимость и условия страховки (в том числе цены). Едва ли не главное изменение – теперь выплаты будет осуществлять свой страховщик, которого можно в любой момент заменить. Следовательно, он не будет заинтересован занижать страховую выплату.

OBOZ.UA поговорил с крупнейшими страховщиками в Украине и рассказывает о том, к чему следует готовиться всем автовладельцам.

Как изменится максимальная выплата

Новый закон об "автогражданке" уже принят. Он вступит в силу с 2025-го и должен приблизить украинские правила к требованиям директивы ЕС. Для этого предусмотрено поэтапное повышение страховых сумм, отмена франшизы и рассрочки, а также свободные цены, рассказывает Александр Завада, исполнительный директор НАСК ОРАНТА. И это далеко не полный перечень перемен.

Следовательно, с января 2025 года максимальная страховая сумма за вред жизни и здоровью увеличится с 320 до 500 тыс. грн; за ущерб имуществу – со 160 до 250 тыс. грн. И это станет только первым шагом.

С января 2026 года, но после окончания военного положения:

за вред жизни и здоровью – до 1 млн грн;

за ущерб имуществу – до 2 млн грн;

В течение четырех лет с момента вступления Украины в ЕС:

за вред жизни и здоровью – до эквивалента от 1,3 млн евро на одного потерпевшего и от 6,45 млн евро на один страховой случай;

за ущерб имуществу – до эквивалента от 1,3 млн евро на один страховой случай.

В случае аннулирования лицензии страховщику выплаты будет осуществлять МТСБУ (не дожидаясь судов и банкротств). Увеличение максимальных страховых сумм невозможно без роста стоимости услуги. Поэтому здесь приходится искать компромисс.

"Первого увеличения страховых сумм вполне достаточно для полного возмещения причиненного ущерба в по меньшей мере 95% случаев. В остальных ситуациях автовладельцам придется платить собственные средства, если фактический убыток превысит страховую сумму. Конечно, всем бы хотелось всегда получать полное возмещение. Для этого можно приобрести дополнительное покрытие к обычной автогражданке. Депутатов можно понять – существенный рост страховых сумм привел бы к еще большему росту цен на страхование.

С определенными сложностями также столкнутся и в МТСБУ, добавляют страховщики. Придется внимательнее учитывать риски и быть готовыми к банкротству отдельных игроков.

"При переходе на свободные цены в условиях повышения риска банкротства система управления рисками МТСБУ должна не только не ослабляться, а наоборот, усиливаться. Поскольку в условиях свободных цен страховщики получили право заключать договоры хоть за одну гривну, компенсируя недобор премий капиталом, МТСБУ должно рассчитать суммы отчислений и взносов в фонды на основе объективных факторов риска. Верю, что и МТСБУ, и большинство страховщиков справятся с этими вызовами, а автовладельцы получат максимальную выгоду от внедрения нового закона", – добавил исполнительный директор ОРАНТА.

Максимальные суммы компенсации нужно было повышать уже давно. Гарантии "автогражданки" не могут компенсировать реальные затраты на ремонт после аварии. В результате оформления страховки превратилось в обязанность, выполнение которой защитит от возможных штрафов, если "автогражданку" проверят сотрудники полиции. Но она не могла обеспечить стопроцентную финансовую защиту на случай значительных повреждений или ДТП с тяжелыми последствиями.

"Ремонт автомобиля или лечение вследствие нанесения вреда здоровью пострадавшему лицу после ДТП стоят значительно больше, чем раньше, и новые лимиты страховых выплат смогут лучше покрыть эти расходы. Это особенно важно для людей, не имеющих финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств. Даже сегодня можно улучшить свой полис Автогражданки. А благодаря новому закону пострадавшие в авариях будут меньше испытывать финансовое давление в сложных жизненных ситуациях", – объясняет Виктор Шевченко, член правления страховой компании ИНГО.

Новые условия: о чем следует знать украинцам

В СК "Экспресс Страхование" по просьбе OBOZ.UA объяснили: новый закон кардинально изменит целый ряд важных правил. Во-первых, с 2025 года выплата по Европротоколом не будет иметь существующих сейчас ограничений и будет ограничиваться только страховой суммой, как и обычная выплата по ОСАГО. Этой суммы точно хватит на ремонт, и не нужно переживать, что его стоимость превысит максимальную сумму, которую может выплатить страховая компания.

"Только запомните условия: участников ДТП должно быть только двое, оба должны иметь полисы, пострадали только автомобили, ДТП является контактным, оба водителя соглашаются с его обстоятельствами и они трезвые. Требование о контактном ДТП является новым условием при составлении Европротокола. Теперь его нельзя будет составлять, если, например, кто-то кого-то подрезал и из-за этого авто съехало в кювет ", – говорят в пресс-службе компании.

Законом также предусмотрено, что НБУ может установить лимиты выплат, но это необязательно. Если НБУ этого не сделает, то выплаты будут производиться в пределах страховых сумм, действующих на момент заключения договора страхования

Во-вторых: вводится прямое урегулирование ущерба. То есть теперь выплаты потерпевшему будет производить свой страховщик. Компенсации будут производиться по специальной процедуре, установленной МТСБУ. И если потерпевшему не понравится то ли сумма выплаты, то ли уровень сервиса, в следующем году он может выбрать более профессионального страховщика. Это должно помочь избежать занижения страховых выплат.

Однако эта норма также будет работать при определенных условиях: в ДТП принимают участие только два участника, пострадали только автомобили, и у потерпевшего есть действующий полис ОСАГО. Это упростит жизнь автовладельцев, но будет стимулировать их изменить свой подход к выбору страховой компании, у которой будут покупать полис.

Подход станет более осознанным, ведь именно выбранная ими страховая компания не только будет возмещать убытки, но и будет способствовать ремонту авто, – добавляют в "Экспресс Страховании".

В компании отмечают, что теперь автовладельцам следует обращать внимание на то, насколько большую сеть СТО имеет страховая компания. Или готова ли она предложить сервис именно в их местности?

В-третьих, полисы станут электронными, франшизы (часть, которую должны платить сами) отменят, а страховщики будут вынуждены восстанавливать автомобили на СТО до их первоначального состояния перед ДТП. И только в случае отказа автовладельца производить выплату на руки.

"Страховики будут вынуждены восстанавливать автомобили на СТО до их первичного состояния перед ДТП и только в случае отказа автовладельца проводить выплату на руки. Осуществление регламентных выплат за компании-банкроты теперь будут происходить сразу после потери последними членства в МТСБУ. А контроль непосредственно за деятельностью МТСБУ также будет усилен", – рассказывает Александр Завада, исполнительный директор НАСК ОРАНТА.

Как изменится стоимость автогражданки

Страховщики получат больше возможностей свободно устанавливать тарифы. В некоторых случаях это может помочь снизить цены, в первую очередь Зеленой карты (по международным договорам), где сейчас действуют единые фиксированные цены.

"В "автогражданке" конкуренция уже присутствует, ведь при формировании цены определенные диапазоны давно существуют. Здесь у нас больше факторов, которые будут толкать цены вверх. Это и упразднение франшизы и износа, прямое урегулирование, повышение требований к деятельности страховщиков, посредников и МТСБУ", – добавляет Александр Завада.

Так что в "автогражданке" следует ожидать роста цен, иногда и двукратного. Страховщики будут тщательно пересматривать свою тарифную политику, сегментировать своих клиентов по значительно большему чем раньше количеству параметров. Хорошая новость: страховщики смогут предлагать более выгодные условия для тех, кто осторожно ездит, не попадал в аварии

"Индивидуальный подход к тарификации полисов автогражданки также является важным нововведением. Теперь водители с безаварийной историей будут получать более выгодные условия страхования, что будет стимулировать соблюдение ПДД. Такой подход делает систему более справедливой: водители, которые ездят осторожно и не попадают в аварии, будут награждены сниженными тарифами. В то же время водители, имеющие частые случаи ДТП, будут платить больше, что соответствует логике риск-ориентированного страхования ", – рассказывает Виктор Шевченко, член правления страховой компании ИНГО.

Страховой рынок уже активно готовится к этим изменениям, добавляет Шевченко. "Компания ИНГО, в частности, работает над адаптацией своих сервисов, чтобы наши клиенты смогли полностью воспользоваться новыми возможностями. Мы пересматриваем тарифные планы, заключаем новые соглашения со станциями технического обслуживания, модернизируем ИТ-системы для более быстрого обслуживания клиентов. Мы уверены, что эти нововведения станут основой для улучшения качества страховых услуг в Украине и повышения уровня доверия к страховым компаниям", – пояснил представитель компании.

Возрастают требования к платежеспособности страховщиков. Со временем тех компаний, что демпингуют, предлагают необоснованно низкие цены и потом становятся банкротами, просто не станет. Это выгодно и участникам рынка, и водителям.

"Важно, чтобы по новым правилам работали абсолютно все страховщики. Этому будет способствовать система прямого урегулирования, лишающая недобросовестных страховщиков возможности демпинга и дальнейшего искусственного занижения страховых выплат", – объясняют страховщики.

В общем новые правила принесут больше удобств для автовладельцев, поскольку процесс заключения договоров и получения выплат станет проще и прозрачнее. Это должно дать толчок развитию рынка и позволит быстро адаптироваться к требованиям ЕС после получения членства.