Уроженец Одессы заработал на OnlyFans сотни миллионов долларов: как ему удалось

Владелец сервиса подписки на контент для взрослых OnlyFans американец украинского происхождения Леонид Радвинский (родился в Одессе), заработал на ресурсе 338 млн долларов. Общее же его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов. OnlyFans же более всего известна как платформа распространения контента секс-характера.

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Об этом сообщает BBC News. Отмечается: годовая прибыль же сервиса подскочила до более чем полумиллиарда долларов.

Аналитики сообщают: по данным материнской компании OnlyFans – фирмы Fenix ​​International – в 2022 году (до конца ноября-2022) на платформу было потрачено более 5,5 млрд долларов. Тогда как в 2021-м эта сумма составила 4,8 миллиарда.

"Зарегистрированная в Лондоне фирма сообщила, что прибыль до налогообложения за этот период достигла 525 млн долларов. Тогда как годом ранее было 432 млн долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркавается: по словам представителей Fenix ​​International, это свидетельствует о, по крайней мере, двух вещах. В частности:

росте платформы "с точки зрения количества создателей контента и их поклонников";

росте доходов имеющихся создателей контента.

В Украине могут легализовать порно

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии. В документе предлагается оставить уголовную ответственность исключительно за:

порнографию без согласия (порномщение, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и для детей – при чем за это ответственность хотят усилить.

Также авторы законопроекта считают нужным усилить уголовную ответственность за принуждение к участию в разработке порнографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, средний заработок создателей контента в OnlyFans составляет 150-200 долларов в месяц. Впрочем, популярные модели могут зарабатывать 1000-2500 долларов.

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