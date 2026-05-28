Уровень свинца превышает норму в 900 раз: в Украине обнаружили опасный товар из Китая

В Украине обнаружили опасный светильник-ночник, содержащий критическое количество тяжелых металлов – кадмия и свинца. Товар, представляющий серьезный риск для жизни и здоровья потребителей, был импортирован из Китая.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Херсонской области обнаружила опасный светильник-ночник, содержащий критическое количество токсичных веществ и представляющий серьезный риск для жизни и здоровья потребителей.

Что за товар

Название: светильник-ночник ТМ IN-OUT (Ин-Аут).

светильник-ночник ТМ IN-OUT (Ин-Аут). Артикул: 900635, модель GSB9128.

900635, модель GSB9128. Штриховой код: 0250015318748.

0250015318748. Производитель: Китай.

Чем опасен

Лабораторные испытания показали, что изделие не соответствует требованиям Технического регламента ограничения использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. На товаре также отсутствует обязательный знак соответствия техрегламентам. Содержание токсичных веществ превышает допустимые нормы в разы:

кадмий – превышение нормы в 23 раза;

– превышение нормы в свинец – превышение нормы в 907 раз.

Следует отметить, что длительный контакт с прибором, содержащим свинец, может привести к серьезным последствиям для здоровья: головной боли, головокружению, боли в животе, тошноте, нарушениям памяти и концентрации внимания, онемению конечностей и повышению артериального давления. Особенно уязвимы дети – у них отравление свинцом может вызвать задержку умственного и физического развития, снижение IQ, гиперактивность и нарушение слуха. Опасность заключается еще и в том, что при хроническом отравлении симптомы накапливаются годами незаметно, тогда как острая форма может вызвать судороги, потерю сознания и поражение почек и мозга.

В Госпродпотребслужбе советуют не использовать этот товар, даже если он уже был приобретен, а также покупать только маркированную продукцию с соответствующими знаками соответствия техрегламентам.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что в Украину могли попасть опасные пищевые продукты – желейные жевательные конфеты, в составе которых зафиксировано дельта-9-ТГК (тетрагидроканнабинол). Речь идет об основном психоактивном компоненте, содержащемся в растении каннабис (марихуане). Это вещество, оборот которого ограничен, и его наличие в пищевых продуктах недопустимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!