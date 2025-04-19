Уровень долгов перед зелеными инвесторами за 2022 год - Прокоп

Задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22,3 млрд. грн. и наибольшая доля по этому долгу приходится на расчеты за 2022 год.

Видео дня

lОб этом заявил Андриан Прокоп, отмечая, что причины этой задолженности частично обсуждались в начале апреля на заседании временно-следственной комиссии Верховной Рады по вопросам энергетики и тарифов. "Уровень долгов за этот период (2022 год – ред.) является наибольшим. На вопрос главы ВСК, почему долги за этот период не погашают, прозвучал вполне резонный ответ: системный оператор не осуществлял платежей для расчетов за этот период", - сказал Прокоп.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за трудностей с урегулированием учета производимой и отпущенной электроэнергии за отдельные месяцы 2022 года, в том числе из-за вопросов оккупации территорий, где расположены "зеленые" электростанции.

"В некоторых случаях, энергетический объект находясь на оккупированной территории, терял связь с объединенной энергосистемой, но работал для нужд попавших под оккупацию жителей", - отмечает Прокип. Он считает, что из-за этого подходы учета отпуска электроэнергии, действовавшие на начало 2022 года, не могут.

При этом эксперт объясняет, что для урегулирования проблемы долгов 2022 необходимо установить моменты потери связи энергообъектов с энергосистемой. По его мнению, дополнительная угроза накопления долгов с большим сроком давности состоит в том, что из-за начисления штрафов, пени, компенсации инфляции по этим долгам увеличивается финансовая нагрузка на ГП "Гарантированный покупатель" и "Укрэнерго", которые должны осуществлять своевременные расчеты перед предприятиями ВИЭ за производимую энергию.

."Эта ситуация обрекает на формирование новых, дополнительных долгов. И в какой-то момент просто парализует рынок и работу ключевых энергетических компаний, благодаря которым есть свет в жилищах каждого украинца", - заявил эксперт.

Напомним, по мнению нардепа Алексея Кучеренко, на энергетическом рынке Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.