Унифицированный тариф на распределение электричества усложнит работу крупной промышленности, – Буславец

Установление единого тарифа на распределение электроэнергии повредит крупной промышленности, уже работающей в очень сложных условиях.

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Об этом заявила бывшая глава министерства энергетики Ольга Буславец.

Она рассказала, что на этой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала изменения в порядке установления тарифов на распределение электроэнергии, где предлагается убрать вообще дифференциацию по классу напряжения потребителя.

Буславец пояснила, что это означает 5-кратный рост тарифа на распределение для крупных промышленных потребителей.

"И это при том, что эти промышленные потребители сейчас импортируют электроэнергию из Европы, уменьшая общий дефицит в энергосистеме Украины, хотя эта электроэнергия дороже цен на украинском рынке", – подчеркнула она.

Бывшая глава Минэнерго добавила, что в случае принятия такого решения промышленности придется больше платить за электричество.

"НКРЭКУ предлагает дополнительно еще увеличить цены на электроэнергию для промышленных потребителей по меньшей мере на 10%. Это никак нельзя назвать поддержкой отечественных предприятий, которые и так сейчас работают в очень сложных условиях, а наоборот", – подытожила Буславец.

Ранее сообщалось, что если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, то украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.