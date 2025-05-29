России грозит банковский кризис: прокремлевские аналитики назвали три сценария

Россиянам прогнозируют наступление банковского кризиса. Интересно и то, что неутешительные прогнозы сразу по трем сценариям презентовали аналитики, которые считаются близкими к властям РФ.

Видео дня

Так, о существенном росте вероятности системного кризиса в банковской системе РФ отчитался Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Он исторически имеет связи с государственными структурами России, в частности, неоднократно получал госфинансирование и напрямую сотрудничал с Минфином, Минэкономики и ЦБ РФ.

Среди прочего ЦМАКП называет сложившуюся ситуацию "резонансом" нескольких негативных сигналов и тенденций, указывающих на усиление макрофинансовых рисков. Будущий кризис, по мнению прокремлевских экспертов, может развиваться по одному из трех сценариев:

Рост проблемных активов

Первый сценарий предусматривает, что доля проблемных активов превысит 10% от совокупных активов банковской системы. Это станет сигналом серьезного ухудшения качества кредитного портфеля и повышения рисков для финансовой стабильности.

Массовый отток вкладов

Второй вариант – "набег на банки". Это ситуация, когда клиенты и вкладчики начинают массово снимать средства со счетов. Она может привести к дефициту ликвидности, а также панике на финансовом рынке.

Масштабное вмешательство государства

В третьем сценарии речь идет о реорганизации значительной части банков (более 10% от общего числа) или об их докапитализации за счет государства на сумму, превышающую 2% ВВП России. Это будет означать, что для удержания банковской системы на плаву Кремлю придется тратить все больше средств налогоплательщиков.

"Пока ни одно из условий системного банковского кризиса не выполняется, но многое указывает на его высокую вероятность", – резюмируют эксперты ЦМАКП.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в России резко замедлились продажи товаров первой необходимости, в частности продуктов питания. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!