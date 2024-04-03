Цена взлетела в 200 раз: в Украине пустили с молотка Уманскую исправительную колонию

Фонд государственного имущества (ФГИУ) продал на аукционе бывшую Уманскую исправительную колонию почти за 30 млн грн, что в 194 раза превышает первоначальную цену. Участие в торгах приняли 42 участника.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль. "В 194 раза возросла стоимость комплекса зданий бывшей Уманской исправительной колонии. Стартовая цена – 149,4 тыс. грн. Финальная – 29 млн грн ", - подчеркнул он.

Продажа бывшей Уманской исправительной колонии на аукционе вызвала значительный интерес – участие в торгах приняли 42 участника. Комплекс зданий и сооружений, передаваемых на продажу, имеет общую площадь 3143,5 кв. м, включая учебно-производственный корпус и земельный участок под сооружениями.

Председатель ФГИ отметил, что этот успешный пример свидетельствует о саморегуляции рынка и способности определения стоимости объектов в продаже. Он подчеркнул, что условия войны не оправдывают генерирование ущерба для государства, а приватизация остается актуальным инструментом управления государственным имуществом.

Кроме этого в Украине планируют проводить "большую приватизацию", в рамках которой государство собирается продать частным инвесторам ряд многомиллиардных предприятий. В частности, угольные шахты. "В этом году ожидаем, что будет возобновлена "большая приватизация". Призываем инвесторов, в частности, западных партнеров, посмотреть на объекты. Интерес очень велик ", - рассказал глава правительства Денис Шмигаль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина будет готовить сразу 2 госбанка к приватизации – Сенс Банк и Укргазбанк. Для этого уже до конца мая будет избран консультант, который предложит комплексный план действий по продажам.

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