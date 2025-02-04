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"Укрзалізниця" сделала особым поезд на популярном маршруте: сколько стоят билеты

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
3,2 т.
Поезду на важном направлении изменили маршрут

Поезд №7/8 Киев – Черновцы получил статус флагманского и официальное название "Буковина". Он отправляется из Киева в 20:13 и прибывает в Черновцы в 07:59, в обратном направлении – в 19:12 с прибытием в столицу в 07:02. Стоимость билетов составляет 426 грн в плацкарте, 763 грн в купе и 1842 в люксе.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". Флагманские поезда – это особые рейсы, которые отвечают самым высоким стандартам комфорта и безопасности.

Сколько стоят билеты на поезд "Буковина".

"Буковина" стала шестым таким поездом в сети железнодорожных перевозок Украины. Стоимость билетов на это направление составляет 426 грн в плацкарте, 763 грн в купе и 1842 грн в люксе. Основные особенности флагманских поездов:

  • новые или модернизированные вагоны (выпущенные после 2021 года) – с современными технологиями и улучшенными условиями для путешествий;
  • повышенный уровень комфорта – вакуумные туалеты, пеленальные столики, кондиционеры, розетки у каждого места;
  • безопасность на высшем уровне – видеонаблюдение в коридорах вагонов, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе;
  • инклюзивный вагон в составе поезда – для комфортных поездок людей с ограниченными возможностями;
  • фирменный стиль – специальное название, логотип и даже коллекционный железнодорожный сахар-рафинад для пассажиров.
Что такое флагманский поезд

"Буковина" – это уже шестой флагманский поезд в сети "Укрзалізниці". В Украине также курсируют:

  • №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
  • №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
  • №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
  • №91/92 Киев – Львов "Леополис";
  • №105/106 Киев – Одесса "Черноморец".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 февраля "Укрзалізниця" снизила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию, что привело к росту стоимости билетов на 9-37%. До 31 января билеты на эти маршруты можно было приобрести по текущим ценам.

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