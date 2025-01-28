"Укрзалізниця" повышает цены на билеты на поезда: какие рейсы коснется

С 1 февраля " Укрзалізниця " уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию, что приведет к росту стоимости билетов на 9-37%. До 31 января билеты на эти маршруты можно приобрести по текущим ценам.

Видео дня

Об этом сообщила "Укрзалізниця". В то же время, стоимость билетов на поезда в Австрию и Молдову останется без изменений.

Специальные скидки на международные поезда были согласованы перевозчиком совместно с железными дорогами соседних стран для популяризации международных перевозок. Однако из-за значительного роста расходов в 2024 году компания получила 18 миллиардов гривен ущерба от пассажирских перевозок. Основные причины:

подорожание энергоресурсов: рост цен на электроэнергию и горючее значительно повысил затраты на эксплуатацию;

рост цен на электроэнергию и горючее значительно повысил затраты на эксплуатацию; затраты на ремонт и техническое обслуживание: из-за износа подвижного состава и инфраструктуры требуются дополнительные инвестиции в поддержку качества перевозок.

"Укрзалізниця" вынуждена постепенно пересматривать свои ценовые политики, чтобы компенсировать часть расходов и обеспечить стабильность пассажирских перевозок. Уменьшение скидок приведет к повышению стоимости билетов на самых популярных маршрутах:

в Польшу:

стоимость билетов в вагонах 1 класса "Интерсити+" и "СВ" увеличится на 20-27%;

в вагонах купе – на 9-27%;

Например, билет на поезд Киев – Варшава подорожает на 37% .

подорожает на . в Венгрию: в вагонах СВ стоимость вырастет на 17%, а в купе – на 21%.

Стоимость билетов на международные маршруты в Австрию и Молдову останется без изменений. Это решение было принято для сохранения конкурентоспособности этих направлений на фоне всеобщего удорожания перевозок.

До 31 января 2025 года включительно пассажиры могут приобрести билеты по старым ценам на февраль. Оформление билетов доступно в мобильном приложении и на его официальном сайте.

Уменьшение скидок повлияет на финансовую нагрузку пассажиров, особенно тех, кто часто путешествует в Польшу и Венгрию. Однако этот шаг вынужден и направлен на поддержание стабильной работы железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзализныци" следует создать профиль пассажира, для которого покупаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирована его учетная запись.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!