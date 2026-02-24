"Укрзализныця" ограничила часть рейсов в большой город: что известно

24 февраля из-за ситуации с безопасностью на отдельных направлениях движение поездов организовано автобусными трансферами (в частности на Харьковщине, Донетчине и между Днепром и Запорожьем), часть рейсов до/со станции Днепр-Главный временно ограничено или отменено. Также зафиксированы задержки поездов от 1 до более 2 часов по техническим причинам и прохождения границы.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Пассажиров призывают внимательно следить за официальными сообщениями и следовать инструкциям железнодорожников.

На Херсонщине мониторинговые группы продолжают работу в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом актуальной ситуации с безопасностью. Пассажирам рекомендуют регулярно проверять оповещения в мобильном приложении и слушать объявления на вокзалах и непосредственно в поездах, ведь изменения могут происходить оперативно.

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда пока курсируют только до и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения. Это означает возможные сдвиги времени отправления и прибытия, а также изменение частоты рейсов.

На Харьковщине и Донетчине часть пассажиров вынуждена пользоваться автобусными трансферами. В частности, от станции Лозовая в направлении Краматорска движение организовано автобусами. В то же время поезд №101/102 сообщением Барвенково – Херсон гарантированно ожидает пассажиров, прибывающих трансфером из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по установленному расписанию без изменений.

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для ряда поездов дальнего следования, в частности рейсов Львов – Запорожье, Ясиня – Запорожье и Солотвино – Запорожье. На данный момент сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и учитывать возможные пересадки. По состоянию на утро 24 февраля зафиксирован ряд задержек поездов средней продолжительности:

поезд №51/52 Пшемысль Главный – Киев-Пас. задерживается более чем на 2 часа из-за прохождения границы;

поезда №43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пас., №49/50 Трускавец – Киев-Пас. и №91/92 Львов – Киев-Пас. имеют задержки до двух часов по техническим причинам;

обратный рейс №51/52 Киев-Пас. – Пшемысль Главный также курсирует с опозданием более часа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" увеличила периодичность курсирования поезда между одними из крупнейших городов страны – №54/53 Одесса – Днепр. Причина – желание обеспечить сообщение Одесской области в периоды непогоды и блэкаутов. Теперь рейсы совершаются ежедневно, а стоимость билетов на них зависит от даты поездки и класса вагона.