"Укрзалізниця" запустила "специальные" поезда по популярным направлениям: цена билетов

В Украине запустили сразу 2 новых поезда в западном направлении – во Львов и Каменец-Подольский. Причина – высокий спрос на билеты. Впрочем, поезда будут временными. Стоимость же билетов на поезд из Киева во Львов (на рейс 4 ноября) стартует от 707,35 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что речь идет о поездах:

№191/192 Киев – Львов;

№239/240 Киев – Каменец-Подольский.

"Находим возможности добавить места в направлении Львова и Каменец-Подольского", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №191/192 Киев – Львов продаются в вагоны классов купе и люкс. Стоимость на рейс из Киева 4 ноября:

в купе – 707,35 грн;

в люкс – 1700,8 грн.

Билеты на поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский (рейс из Киева) продаются в вагоны класса плацкарт, купе и люкс. Цены:

плацкарт – 214,93 грн;

купе – 313,58 грн;

люкс – 677,52 грн.

Где купить билеты на новые поезда

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Расписание поездов

Поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 4 ноября в 8:18. Прибытие во Львов – в 16:12 (также был совершен рейс 2 ноября).

Со Львова поезд будет отправляться 2 и 4 ноября в 14:14. Прибытие в Киев – в 21:33.

Поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский отправится из Киева 4 ноября в 08:26. Прибытие в Каменец-Подольский – в 17:20

В обратном направлении поезд отправится 4 ноября в 12:02. Прибытие в Киев – в 20:48.

Сколько дней есть на покупку билетов на поезд

В то же время, на некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной. Речь, в частности, о поездах:

№110/109 Львов – Херсон,

№122/121 Киев – Николаев, Херсон,

№102/101 Херсон – Краматорск,

№104/103 Львов – Краматорск,

№192/191 Одесса – Краматорск,

№712/711 Киев – Краматорск,

№234/233 Днепр – Павлоград.

"Традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения стартует за 20 суток до даты отправления. Однако из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены принимать оперативные решения о возможности движения, поэтому для определенных направлений билеты появляются в продаже за 10 суток до даты отправления", – рассказали в "Укрзалізниці".

Кроме того, подчеркивается, глубина продаж в 10 суток также распространяется также на некоторые группы беспересадочных вагонов. В частности, №086-234/233-085, № 080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград.

Также это правило касается региональных поездов 800-й нумерации. А кроме того, регионального экспресса № 7/701 Львов – Черновцы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" выпустила из ремонта электропоезд ЕР-9М. Ожидается, что уже в скором времени он будет курсировать на маршрутах Тетеровского направления.

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