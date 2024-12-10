"Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном направлении: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и популярным среди туристов Каменцем-Подольским. В первый рейс тот отправиться 15 декабря, а стоимость билета в плацкарт на рейс из Киева составляет почти 200 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил №139/140.

"Укрзалізниця" открывает продажу билетов в волшебный Каменец-Подольский. С 15 декабря путешествуйте удобным ночным поездом", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Как рассказали в перевозчике, из Киева поезд будет отправляться ежедневно отправляется в 23:21. Прибитие в Каменец-Подольский – в 08:20 следующего дня.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:13. Прибытие в Киев – в 05:27 следующего дня.

Сколько стоят билеты

Билеты на рейс 15 декабря из Киева в Каменец-Подольский продаются в вагоны классов плацкарт, купе, люкс. Стоят они:

в плацкарт – 198,78 грн;

в купе – 282,26 грн;

в люкс – 596,37 грн.

Где купить билеты

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Купить их можно в:

приложении "Укрзалізниці";

на сайте перевозчика;

в чат-боте.

"Также доступны билеты на группу беспересадочных вагонов Ужгород – Каменец-Подольский. Которые будут продолжать соединять Закарпатье, Львов с Южными регионами Хмельнитчины. Расписание продумано до мелочей, чтобы вы могли легко пересаживаться в Киеве на скоростные поезда "Интерсити+" в Харьков, Днепр, Запорожье, Полтаву, Краматорск, а также на поезда в Сумы и Чернигов", – рассказали в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" назначила новый поезд за границу

Ранее же "Укрзалізниця" запустила прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн. Там отметили: поезд №9/10 будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться каждый день в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 06:00.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11.

"Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭР9М. Он будет курсировать на маршруте Святошино – Буча – Немешаево, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу в Киев. Поезд среди прочего оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью.

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