"Укрзалізниця" запустила новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд между одними из крупнейших поездов запада страны – Львовом и Ривне. Его особенностью будет то, что идти поезд будет через Луцк. Первый рейс запланирован уже на 16 июля. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – и на рейс 16 июля со Львова в Ривне стоят 242 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

поезд получил номер 821-822;

позиционируется он как рельсовый автобус.

"С 16 июля на маршрут Львов – Луцк – Ривне выходит современный модернизированный рельсовый автобус. Он призван в первую очередь добавить вариативность сочетанию Львовщины и Волыни", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

16 июля поезд отправится со Львова в 09:35. Прибытие в Луцк – 13:35, в Ривне – 14:36.

Отправление из Ривне – в 15:07. Прибытие в Луцк – 16:17, во Львов – 20:10.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:

даты отправления;

направления.

К примеру, на рейс 16 июля со Львова в Ривне они стоят 242 грн.

Такая же цена установлена на рейс из Ривне во Львов.

Где купить билеты

В кассах вокзалов.

Через приложение "Укразалізниці" в разделе "дальние".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, планирующим посетить Международный литературный фестиваль "Фронтера" в Луцке, будет проще попасть на ивент. Это станет возможным благодаря дополнительному скоростному поезду "Интерсити" №755/756 Киев – Луцк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!