"Укрзалізниця" запустила новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты
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"Укрзалізниця" запустила новый поезд между одними из крупнейших поездов запада страны – Львовом и Ривне. Его особенностью будет то, что идти поезд будет через Луцк. Первый рейс запланирован уже на 16 июля. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – и на рейс 16 июля со Львова в Ривне стоят 242 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- поезд получил номер 821-822;
- позиционируется он как рельсовый автобус.
"С 16 июля на маршрут Львов – Луцк – Ривне выходит современный модернизированный рельсовый автобус. Он призван в первую очередь добавить вариативность сочетанию Львовщины и Волыни", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
16 июля поезд отправится со Львова в 09:35. Прибытие в Луцк – 13:35, в Ривне – 14:36.
Отправление из Ривне – в 15:07. Прибытие в Луцк – 16:17, во Львов – 20:10.
Сколько стоят билеты на новый поезд
Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:
- даты отправления;
- направления.
К примеру, на рейс 16 июля со Львова в Ривне они стоят 242 грн.
Такая же цена установлена на рейс из Ривне во Львов.
Где купить билеты
- В кассах вокзалов.
- Через приложение "Укразалізниці" в разделе "дальние".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, планирующим посетить Международный литературный фестиваль "Фронтера" в Луцке, будет проще попасть на ивент. Это станет возможным благодаря дополнительному скоростному поезду "Интерсити" №755/756 Киев – Луцк.
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