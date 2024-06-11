Укрзалізниця запустила новый онлайн-сервис: как воспользоваться

Укрзалізниця ввела новый онлайн-сервис для родственников раненых военных, что позволяет оформить специальную броню на билеты. Для этого необходимо предоставить удостоверение УБД раненого родственника и документ, подтверждающий родство.

Об этом сообщила Укрзалізниця. "Наши медицинские поезда продолжают эвакуировать раненых защитников Украины. Они полностью автономны и оснащены всем необходимым для безопасной перевозки и оказания медицинской помощи ", – говорится в сообщении.

До этого момента из-за соображений безопасности и медицинских требований в таких поездах не было предусмотрено мест для родственников раненых военных. Этот аспект часто становился проблемой для семей, желающих быть рядом со своими близкими во время их транспортировки.

Чтобы решить эту проблему, Укрзалізниця ввела новый онлайн-сервис, позволяющий родственникам раненых военных оформить заявку на специальные билеты, если в момент срочной перевозки их родных нет доступных билетов. Для этого необходимо:

позвонить по номеру бесплатной горячей линии: 0800 503 222;

0800 503 222; заполнить заявку на специальной странице онлайн-сервиса: services.uz.gov.ua/military.

При оформлении специальной брони в кассе нужно предоставить оригинал или копию удостоверения участника боевых действий вашего раненого родственника, а также документ, подтверждающий ваше родство. Для помощи и поддержки работает бесплатная горячая линия, на которую могут обращаться военные и их близкие по любым вопросам: 0800 503 222.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили новый поезд в популярном направлении между Киевом и Львовом. Первый рейс из Львова состоится 10 июня. Стоимость билетов зависит от класса вагона и города отправления.

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