"Укрзалізниця" запустила новый поезд Интерсити+ на популярном маршруте: цена билетов

В Украине запустили новый поезд на популярном направлении между Киевом и Львовом. Первый рейс со Львова состоится уже 10 июня. Стоимость же билетов зависит от класса вагона и города отправления.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили поезд получил номер 741/742.

Тип поезда – Интерсити+, т. е. дневной скоростной. На рейсы будет выходить двухэтажный Škoda CityElefant.

"Усиливаем дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ №741/742 Киев – Львов. Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці" и на вебсайте", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд продаются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. К примеру, на рейс 17 июня со Львова в Киев они стоят:

1 класс – 764,41 грн;

2 класс – 463,01 грн.

А на рейс 19 июня из Киева во Львов стоимость билетов определена на уровне:

1 класс – 690,98 грн;

2 класс – 463,01 грн.

Расписание поезда

Из Киева поезд начал ходить еще с 9 июня. Рейсы будут осуществляться каждую:

среду;

пятницу;

воскресенье.

Отправление – в 14:45. Прибытие в:

Коростень –16:26;

Подзамче – 20:42;

Львов – в 20:56.

Со Львова поезд начнет ходить с 10 июня каждые понедельники, четверги и субботы. Отправление – в 08:10. Прибытие в:

Подзамче – 08:21;

Коростень – 12:31;

Киев – 14:10.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" меняет график движения пригородных электропоездов – т.н. электричек. Причина – намерение уменьшить потребление электроэнергии. В частности, некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. Узнать, какие именно поезда затронут изменения, можно, в частности, на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

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