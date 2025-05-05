"Укрзалізниця" запускает поезд, который будет ездить по "особым" дням: цены на билеты

В Украине запустили новый поезд. Он будет курсировать между одними из крупнейших городов страны – Киевом и Днепром. Впрочем, временно – только 9 и 11 мая. Билеты же в 1 класс на рейс 9 мая из Киева стоят 716,17 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 220/219.

"Поездом могут воспользоваться также жители Каменского и Смелы (остановка по станции имени Тараса Шевченко предусмотрена при следовании из Днепра в Киев). Билеты уже в продаже", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – в 13:44. Прибытие в Днепр – в 21:00.

Отправление из Днепра – в 08:10 (9 мая) и в 08:15 (11 мая). Прибытие в Киев – в 16:17.

Где купить билеты на поезд

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах железнодорожных вокзалов.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейсы 9 и 11 мая из Киева билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость:

на 9 мая – 716,17 грн;

на 11 мая – 702,84 грн.

В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Трускавцом. Этот поезд также будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая.

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