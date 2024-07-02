"Укрзалізниця" запускает новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд по популярному маршруту из Киева в Харьков. Первый рейс запланирован на 3 июля.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

поезд будет ходить каждую среду;

номер поезда – 719/720.

"Добавляем места для поездок между Киевом и Харьковом: с 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который прибывает в Харьков в 5:14. В обратном направлении из Харькова поезд №719 будет отправляться в 23:30 и прибывать в Киев в 5:01", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На рейс 10 июля с Киева в Харьков билеты продаются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Их цена:

1 класс – 685 грн;

2 класс – 444 грн.

В обратную сторону билеты также продаются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. И стоят столько же.

Где купить билеты

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Новый поезд в Одессу

Кроме того, "Укрзалізниця" запустила поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса. Первый рейс запланирован на 9 июля. Осуществляться же поездки будут через день.

"Поезд будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54. На маршруте будут курсировать вагоны с сидячими местами 1-го и 2-го класса", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезд №115, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 22-23 июня.

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