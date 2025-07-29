"Укрзалізниця" усилила контроль пассажиров: кого не пускают в поезда

В конце прошлой недели в Украине усилили меры контроля при посадке пассажиров в поезда с целью выявления безбилетников. С тех пор (фактически за 5 дней) было выявлено до 50 человек, которые пытались нарушить правила проезда.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что доля нарушителей составляет лишь 0,1% от общего количества пассажиров.

"С 25 июля (до 29 июля. – Ред.) мы проверили более 300 поездов и сверили более 41 600 документов. Усилили контроль, чтобы выявлять безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадали с данными в документах", – отмечали в перевозчике.

Результаты изменений в работе железной дороги

Как оказалось, на большинстве станций и в поездах нарушений фактически не было. За время проверки к поездам не допустили:

38 пассажиров, которые пытались сесть без билетов , минуя проводников;

, минуя проводников; 3 пассажиров, которые имели несоответствие в документах ;

; нескольких человек, которые отказались показать документы или не имели их.

На этом фоне в "Укрзалізниці" напомнили о правилах проезда несовершеннолетних пассажиров. В частности, о том, что:

дети до 14 лет должны ехать только со взрослыми , оплачивая проезд;

, оплачивая проезд; дети до 5 лет включительно могут путешествовать бесплатно.

Причины изменения мер контроля

Контроль документов при посадке усилили в ответ на жалобы пассажиров – они активно сообщали о дефиците билетов и засилье перекупщиков. В связи с этим применялись следующие меры:

работа групп военизированной охраны на избранных вокзалах и железнодорожных станциях;

на избранных вокзалах и железнодорожных станциях; блокировка перекупщиков , которые пытаются перепродавать билеты на большом сайте онлайн-объявлений;

, которые пытаются перепродавать билеты на большом сайте онлайн-объявлений; верификация через Дію для покупки билетов на популярные международные рейсы.

Такие меры ввели "внезапное" появление в продаже и исчезновение билетов, продажа билетов в Telegram-каналах. Из-за этого часто возникали сложности, чтобы купить билеты на популярные направления за 2-3 недели до поездки, а вагоны отправлялись в рейсы полупустыми (за час до отправления поезда перекупы сдавали непроданные билеты).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее УЗ также обновила правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов. Маленьким животным разрешили быть без переноски в купе, но при одном условии.

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