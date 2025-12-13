УкраїнськаУКР
"Укрзалізниця" сообщила о задержке некоторых поездов на часы: последствия масштабной атаки

Движение поездов затруднено

"Укзалізниця", несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохранила движение поездов в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы.

Об этом говорится в сообщении УЗ. Какие поезда задержатся:

  • 128 Запорожье – Львов (+225 мин);
  • 77 Ковель – Одесса (+108 мин);
  • 25 Ясиня – Одесса (+174 мин);
  • 11 Львов – Одесса (+227 мин);
  • 6251 Вапнярка – Одесса (+346 мин);
  • 6201 Раздельная 1 – Одесса (+99 мин);
  • 6208 Одесса – Раздельная 1 (+210 мин).

Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда:

  • №6401 Колосовка – Одесса;
  • №6341 Каролино-Бугаз – Одесса.

Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса – Киев на ориентировочно 3 часа.

"Несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в привычном режиме – в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны. Мы благодарим всех за понимание причин наших задержек и работаем над ускорением за счет участков в других регионах", – сообщили в "Укрзалізниці".

Какие поезда еще задержатся:

  • №11/12 Львов-Одесса-Главная (+4:04)
  • №105/106 Киев-Пас.-Одесса-Главная (+3:50)
  • №7/8 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+3:27)
  • №127/128 Запорожье-1-Львов (+3:18)
  • №25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+3:09)
  • №253/254 Кривой Рог-Главный-Одесса-Главная (+2:19)
  • №53/54 Днепр-Главный-Одесса-Главная (+2:19)
  • №23/24 Киев-Пас.-Хелм (+1:48)
  • №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+1:47)
  • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+1:22)
  • №129/130 Мукачево-Полтава-Юж. (+1:15)
  • №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:53)
  • №79/80 Днепр-Главный-Львов (+0:50)
  • №1/2 Харьков-Пас.-Ворохта (+0:38)
  • №123/124 Харьков-Пас.-Ивано-Франковск (+0:38)
  • №99/100 Киев-Пас.-Бухарест-Норд (+0:37)
  • №25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:32)
  • №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:29)
  • №41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+0:29)
  • №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+0:20)
  • №117/118 Киев-Пас.-Жмеринка-Пас. (+0:10)
  • №47/48 Мукачево-Запорожье-1 (+0:09)
  • №51/52 Одесса-Главная-Запорожье-1 (+0:05)
  • №73/74 Харьков-Пас.-Пшемысль Главный (+0:05)
  • №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+0:05)
  • №21/22 Харьков-Пас.-Львов (+0:05)
  • №103/104 Барвенково-Львов (+0:05)

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

