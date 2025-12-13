"Укрзалізниця" сообщила о задержке некоторых поездов на часы: последствия масштабной атаки
"Укзалізниця", несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохранила движение поездов в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы.
Об этом говорится в сообщении УЗ. Какие поезда задержатся:
- 128 Запорожье – Львов (+225 мин);
- 77 Ковель – Одесса (+108 мин);
- 25 Ясиня – Одесса (+174 мин);
- 11 Львов – Одесса (+227 мин);
- 6251 Вапнярка – Одесса (+346 мин);
- 6201 Раздельная 1 – Одесса (+99 мин);
- 6208 Одесса – Раздельная 1 (+210 мин).
Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда:
- №6401 Колосовка – Одесса;
- №6341 Каролино-Бугаз – Одесса.
Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса – Киев на ориентировочно 3 часа.
"Несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в привычном режиме – в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны. Мы благодарим всех за понимание причин наших задержек и работаем над ускорением за счет участков в других регионах", – сообщили в "Укрзалізниці".
Какие поезда еще задержатся:
- №11/12 Львов-Одесса-Главная (+4:04)
- №105/106 Киев-Пас.-Одесса-Главная (+3:50)
- №7/8 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+3:27)
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+3:18)
- №25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+3:09)
- №253/254 Кривой Рог-Главный-Одесса-Главная (+2:19)
- №53/54 Днепр-Главный-Одесса-Главная (+2:19)
- №23/24 Киев-Пас.-Хелм (+1:48)
- №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+1:47)
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+1:22)
- №129/130 Мукачево-Полтава-Юж. (+1:15)
- №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:53)
- №79/80 Днепр-Главный-Львов (+0:50)
- №1/2 Харьков-Пас.-Ворохта (+0:38)
- №123/124 Харьков-Пас.-Ивано-Франковск (+0:38)
- №99/100 Киев-Пас.-Бухарест-Норд (+0:37)
- №25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:32)
- №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:29)
- №41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+0:29)
- №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+0:20)
- №117/118 Киев-Пас.-Жмеринка-Пас. (+0:10)
- №47/48 Мукачево-Запорожье-1 (+0:09)
- №51/52 Одесса-Главная-Запорожье-1 (+0:05)
- №73/74 Харьков-Пас.-Пшемысль Главный (+0:05)
- №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+0:05)
- №21/22 Харьков-Пас.-Львов (+0:05)
- №103/104 Барвенково-Львов (+0:05)
Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
