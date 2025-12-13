"Укрзалізниця" сообщила о задержке некоторых поездов на часы: последствия масштабной атаки

"Укзалізниця", несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохранила движение поездов в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы.

Об этом говорится в сообщении УЗ. Какие поезда задержатся:

128 Запорожье – Львов (+225 мин);

77 Ковель – Одесса (+108 мин);

25 Ясиня – Одесса (+174 мин);

11 Львов – Одесса (+227 мин);

6251 Вапнярка – Одесса (+346 мин);

6201 Раздельная 1 – Одесса (+99 мин);

6208 Одесса – Раздельная 1 (+210 мин).

Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда:

№6401 Колосовка – Одесса;

№6341 Каролино-Бугаз – Одесса.

Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса – Киев на ориентировочно 3 часа.

"Несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в привычном режиме – в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны. Мы благодарим всех за понимание причин наших задержек и работаем над ускорением за счет участков в других регионах", – сообщили в "Укрзалізниці".

Какие поезда еще задержатся:

№11/12 Львов-Одесса-Главная (+4:04)

№105/106 Киев-Пас.-Одесса-Главная (+3:50)

№7/8 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+3:27)

№127/128 Запорожье-1-Львов (+3:18)

№25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+3:09)

№253/254 Кривой Рог-Главный-Одесса-Главная (+2:19)

№53/54 Днепр-Главный-Одесса-Главная (+2:19)

№23/24 Киев-Пас.-Хелм (+1:48)

№77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+1:47)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+1:22)

№129/130 Мукачево-Полтава-Юж. (+1:15)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:53)

№79/80 Днепр-Главный-Львов (+0:50)

№1/2 Харьков-Пас.-Ворохта (+0:38)

№123/124 Харьков-Пас.-Ивано-Франковск (+0:38)

№99/100 Киев-Пас.-Бухарест-Норд (+0:37)

№25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:32)

№3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:29)

№41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+0:29)

№749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+0:20)

№117/118 Киев-Пас.-Жмеринка-Пас. (+0:10)

№47/48 Мукачево-Запорожье-1 (+0:09)

№51/52 Одесса-Главная-Запорожье-1 (+0:05)

№73/74 Харьков-Пас.-Пшемысль Главный (+0:05)

№5/6 Запорожье-1-Ясиня (+0:05)

№21/22 Харьков-Пас.-Львов (+0:05)

№103/104 Барвенково-Львов (+0:05)

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

