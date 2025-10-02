"Укрзалізниця" прекратила продажу билетов онлайн: почему не работают сайт и приложение

Украинцы не могут приобрести железнодорожные билеты через онлайн-сервисы "Укрзалізниці" – сайт и приложение компании не отвечают. Впрочем, это технические неисправности временного характера по вине интернет-провайдера, который обслуживает инфраструктуру компании.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что эксперты уже работают над решением проблемы и скоро онлайн-сервисы снова заработают, но когда – прогноза нет.

"Технический сбой у интернет-провайдера. Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет восстановлена. Билеты доступны в кассах", – отметили железнодорожники.

Россия атакует украинскую железную дорогу

В ночь на 2 октября Россия нанесла ряд ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате этого:

в Одессе было повреждено депо, а машинист поезда получил осколочные ранения – ему оказали медицинскую помощь;

в Конотопе и других громадах на севере из-за обесточивания останавливались поезда на безопасном расстоянии от зоны поражений. По состоянию на утро – все поезда продолжили движение, контактная сеть заживлена, но есть серьезные задержки№

А 30 сентября Россия дважды за день обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине, в результате чего произошло обесточивание на Нежинском направлении. Из-за этого все поезда сумского и черниговского направлений двигались под резервными тепловозами, поэтому рейсы происходили с существенными задержками – до 7 часов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, РФ нарастила удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер. В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции: прежде всего энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

