"Укрзалізниця" предупредила о задержках поездов из Польши в Украину: в чем причина

"Укрзалізниця" приняла решение задержать международные пассажирские поезда, которые до конца суток 20 июня должны отправиться из польских городов Холм и Перемышль в Украину. Причина – в опозданиях отдельных польских поездов, которые выехали из Варшавы. Последние не прибудут в Холм и Перемышль вовремя, поэтому пассажиры не смогли бы совершить пересадку в Украину, если бы УЗ не подождала их.

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Задержки на маршрутах из столицы в направлении приграничных городов РП вызваны перебоями в энергетической инфраструктуре польской железной дороги. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба УЗ.

Железнодорожники дали совет пассажирам

В компании уточнили, что они совместно с PKP Intercity (это крупнейший польский железнодорожный оператор) приняли решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием.

В связи с этим международные пассажирские маршруты из Холма и Перемышля в течение суток (20 июня) будут отправляться в Украину примерно на 2,5–3 часа позже графика.

"Такое совместное решение двух железных дорог позволит пассажирам, следующим из Польши в Украину, продолжить свое путешествие без потери пересадки", – пояснили в УЗ.

Железнодорожники извинились перед людьми, которые будут ждать свои поезда. Им посоветовали внимательно слушать объявления на вокзалах, а также следить за информационными табло и актуальными данными о задержках на портале: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/.

"Если ваша поездка предусматривает дальнейшую пересадку в пределах Украины, сообщите об этом поездной бригаде или обратитесь к нам через обратную связь в приложении, приложив копии билетов на следующий поезд. Железнодорожники позаботятся о том, чтобы ваша дорога домой была максимально комфортной", – добавила пресс-служба.

В "Укрзалізниці" добавили, что на нашей территории поезда будут ехать с ускорением, чтобы сократить отставание от графика (если позволят инфраструктурные условия и ситуация с безопасностью).

Как писал OBOZ.UA, недавно "Укрзалізниця" получила очередную партию из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. На этот раз в партии оказалось три единицы – все изготовленные в Украине и уже вошедшие в состав поездов, курсирующих по одним из самых популярных маршрутов страны: № 29/30 Киев – Ужгород и № 3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр. Новые вагоны относятся к классу "купе".

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