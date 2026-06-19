В Украине запустили "обновленные" поезда по важным маршрутам: как вагоны выглядят внутри. Фото

"Укрзалізниця" получила очередную партию из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. На этот раз в партии оказалось 3 единицы – все изготовленные в Украине и уже вошедшие в состав поездов, курсирующих по одним из самых популярных маршрутов страны: № 29/30 Киев – Ужгород и № 3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр. Новые вагоны относятся к классу "купе".

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Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что вагоны:

инклюзивные;

увеличенным сроком эксплуатации на 20 лет.

"Еще три новых современных вагона отправляются в первые рейсы в Днепр и Ужгород... Новые вагоны отвечают современным требованиям комфорта", – говорится в сообщении.

В целом, отметил Кулеба, с начала года "Укрзалізниця" уже 15 новых вагонов. При этом, подчеркивается:

Соответствующая программа рассчитана на 100 штук.

Их поставка должна быть осуществлена до мая 2028 года.

Что есть в новых вагонах

В свою очередь, в "Укрзалізниці" отметили: новые вагоны отвечают современным требованиям комфорта. В частности, они оборудованы:

системами кондиционирования;

туалетам с пеленальными столиками;

многоуровневому освещению;

более комфортным верхним полкам со столиками и индивидуальным розеткам;

USB-портам для зарядки гаджетов;

детскими манежами;

шахматными наборами.

"Особенно важно это пополнение парка в период летних перевозок, когда спрос на путешествия традиционно растет. Новые вагоны позволят увеличить количество мест на одних из самых популярных маршрутов страны и обеспечить пассажирам более комфортные условия путешествия", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступит в силу уже 28 июня.

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