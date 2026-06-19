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В Украине запустили "обновленные" поезда по важным маршрутам: как вагоны выглядят внутри. Фото

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине запустили 'обновленные' поезда по важным маршрутам
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"Укрзалізниця" получила очередную партию из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. На этот раз в партии оказалось 3 единицы – все изготовленные в Украине и уже вошедшие в состав поездов, курсирующих по одним из самых популярных маршрутов страны: № 29/30 Киев – Ужгород и № 3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр. Новые вагоны относятся к классу "купе".

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что вагоны:

  • инклюзивные;
  • увеличенным сроком эксплуатации на 20 лет.
"Укрзалізниця" получила очередные из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения

"Еще три новых современных вагона отправляются в первые рейсы в Днепр и Ужгород... Новые вагоны отвечают современным требованиям комфорта", – говорится в сообщении.

Новые вагоны вошли в состав поездов №29/30 Киев – Ужгород и №3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр

В целом, отметил Кулеба, с начала года "Укрзалізниця" уже 15 новых вагонов. При этом, подчеркивается:

  • Соответствующая программа рассчитана на 100 штук.
  • Их поставка должна быть осуществлена до мая 2028 года.
С начала года "Укрзалізниця" уже 15 новых вагонов

Что есть в новых вагонах

В свою очередь, в "Укрзалізниці" отметили: новые вагоны отвечают современным требованиям комфорта. В частности, они оборудованы:

  • системами кондиционирования;
  • туалетам с пеленальными столиками;
  • многоуровневому освещению;
  • более комфортным верхним полкам со столиками и индивидуальным розеткам;
  • USB-портам для зарядки гаджетов;
  • детскими манежами;
  • шахматными наборами.

"Особенно важно это пополнение парка в период летних перевозок, когда спрос на путешествия традиционно растет. Новые вагоны позволят увеличить количество мест на одних из самых популярных маршрутов страны и обеспечить пассажирам более комфортные условия путешествия", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступит в силу уже 28 июня.

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УкраинаУкрзалізницяпоездМинистерство развития общин, территорий и инфраструктуры УкраиныАлексей Кулеба
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