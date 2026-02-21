"Укрзалізниця" показала графики задержки поездов: что надо знать пассажирам

В Украине 21 февраля задерживают часть поездов. "Укрзалізниця", в частности, сообщила о задержке нескольких поездов из-за рубежа.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". "Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме — движение сохраняем с учетом ситуации безопасности", – говорится в сообщении.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Также с 21.02 на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры едут автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

Запорожская область

Сейчас движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков. "Пожалуйста, ориентируйтесь на указания поездных бригад и работников вокзалов и включите push-оповещения в приложении УЗ", - отмечают в компании.

Также, согласно данным на сайте Укрзализныци, более чем на полчаса опаздывают:

№109/110 (Херсон - Львов) +2:49 (по техническим причинам)

№749/750 (Киев-Пас. - Вена Западная) +2:03 (из-за задержки на границе)

№99/100 (Киев-Пас. - Бухарест-Норд) +1:43 (задержка на территории Молдовы)

№3/4 (Ужгород - Днепр-Главный) +0:59 (по техническим причинам)

№31/32 (Пшемысль Главный - Запорожье-1) +0:59 (по техническим причинам)

№51/52 (Пшемысль Главный - Киев-Пас.) +0:55 (из-за задержки на границе)

Как писал OBOZ.UA, недавно УЗ ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса (СВ и 1 класс "Интерсити+") и новые правила возврата билетов. Теперь выгоднее планировать и оплачивать проезд заранее, а сумма возврата будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир сдает билет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!