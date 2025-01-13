"Укрзалізниця" переписала расписание поезда на важном маршруте: как изменилось время в пути

"Укрзалізниця" изменила расписание поезда между одними из крупнейших городов Украины – Днепром и Харьковом. Время в пути поезда 824/823 будет сокращено на около 40 минут в обоих направлениях.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

С 21 января поезд будет отправляться из Днепра в 16:09, а прибывать в Харьков в 20:03 вместо 20:46.

С 22 января поезд будет отправляться из Харькова в 9:33 вместо 9:42. Прибытие в Днепр – в 13:22 вместо 14:11.

"Ускоряем дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр – Харьков на 40 минут в обоих направлениях. В сообщении Днепр – Харьков поезд курсирует ежедневно, кроме среды. В сообщении Харьков – Днепр поезд курсирует также ежедневно, кроме четверга", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на маршруте курсирует капитально восстановленный поезд ЭПЛ2Т с вагонами второго класса. А кроме того:

отдельными местами для перевозки пассажиров с инвалидностью;

двумя вагонами, оборудованными креплением для перевозки велосипедов.

В украинских поездах будут подавать горячие блюда

В то же время, в поездах "Укрзалізниці" будут подавать полноценные обеды. Однако не во всех – на время тестирования услуга будет доступна только в 4-х поездах. Стоят же блюда от 170 до 190 грн.

"Меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе "Укрзалізниці". С этой недели мы начинаем тестирование качественного питания на некоторых самых длинных рейсах. Меню разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, обеспечивающим свежесть продуктов и позволяющим сохранить вкус после разогрева", – говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Тестирование услуги будут проводить в 4-х поездах дальнего следования. Это:

№351/352 Киев – Кишинев;

№95/96 Киев – Рахов;

№29/30 Киев – Ужгород;

№4/3 Запорожье – Ужгород.

Стоимость же предлагаемых в поездах блюд составляет от 170 до 190 грн. Заказать можно:

карпатские драники;

омлет из житомирских яиц;

курицу с подольским картофелем и овощами;

крымскотатарский плов с говядиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, пассажиры "Укрзалізниці " имеют множество возможностей сэкономить на поездках благодаря льготам, программе лояльности и специальным скидкам на билеты. Дешевле всего путешествовать во вторник и среду, а билеты на Интерсити+ лучше покупать за 15-20 дней до поездки, чтобы получить скидку 10%.

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