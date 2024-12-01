"Укрзалізниця" отменила ряд поездов на популярном направлении: какие причины

С 17 по 20 декабря из-за ремонтных работ на участке Коломыя – Черновцы конечной станцией для некоторых поездов станет Ивано-Франковск, а пригородные рейсы будут отменены. Вместе с этим, "Укрзалізниця" предлагает новые маршруты, включая сообщение Черновцы – Варшава и Черновцы – Харьков, которые начнут работу уже в декабре.

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Об этом рассказали в "Укрзалізниці". На период ремонтных работ с 16 по 19 декабря конечной станцией для таких поездов станет Ивано-Франковск:

№ 7/8 Киев – Черновцы;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 145/146 Харьков – Черновцы (по дням курсирования);

(по дням курсирования); №115/116 Запорожье – Черновцы (по дням курсирования).

Обратные рейсы для этих поездов будут отправляться из Ивано-Франковска в те же даты – с 17 по 20 декабря. В этот период также отменяются рейсы нескольких пригородных маршрутов:

№ 6470/6469 Черновцы – Коломыя – Черновцы:

из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря;

из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря.

№6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы: отменены все рейсы с 17 по 20 декабря;

отменены все рейсы с 17 по 20 декабря; № 6473/6474 Черновцы – Вадул-Сирет – Черновцы: не будут курсировать в те же даты.

Хотя часть маршрутов временно недоступна, ж/д предлагают новые направления, которые расширят возможности путешествий из Черновцов. В скором времени стартует новый ежедневный маршрут № 866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в Рави-Русской. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

С 20 декабря из Харькова и с 21 декабря из Черновцов начнет курсировать новый поезд № 146/145, соединяющий Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной. К зимним праздникам также будет назначен дополнительный поезд из столицы в Черновцы. Детали маршрута и график движения объявят ближе к дате.

Железнодорожники отмечают, что все изменения производятся для улучшения качества обслуживания пассажиров. Проведение ремонтных работ и запуск новых маршрутов направлено на повышение комфорта и безопасности путешествий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – во Львов. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы всего на 2 дня декабря.

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