В украинских поездах появятся новые вагоны: кто сможет купить билет в них
"Укрзалізниця" будет использовать инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в них будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие. По планам, первый такой вагон будет выпущен в 2025 году.
Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: в купе вагона установят 2 спальных дивана, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело.
Кроме того, в нем будет пульт регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи. А также:
- Специальные спальные места для сопроводителей, не отличающиеся от обычного места в купе.
- Пандус и туалет, адаптированный для человека на колесном кресле.
- Тамбур, входная группа и другое пространство будут иметь параметры для удобного передвижения на колесном кресле.
- Система кондиционирования воздуха, комбинированная система отопления "и прочие уже привычные для модернизированных вагонов элементы".
"Укрзалізниця" системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на колесных креслах и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас у нас уже 50 таких вагонов. А сегодня презентуем новый проект – уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на колесных креслах на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 6 сентября в первый рейс отправился постоянный поезд между Киевом и Одессой. Поезд дневной – рейсы будет осуществлять Интерсити+.
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