В украинских поездах появятся новые вагоны: кто сможет купить билет в них

"Укрзалізниця" будет использовать инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в них будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие. По планам, первый такой вагон будет выпущен в 2025 году.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: в купе вагона установят 2 спальных дивана, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело.

Кроме того, в нем будет пульт регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи. А также:

Специальные спальные места для сопроводителей, не отличающиеся от обычного места в купе.

Пандус и туалет, адаптированный для человека на колесном кресле.

Тамбур, входная группа и другое пространство будут иметь параметры для удобного передвижения на колесном кресле.

Система кондиционирования воздуха, комбинированная система отопления "и прочие уже привычные для модернизированных вагонов элементы".

"Укрзалізниця" системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на колесных креслах и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас у нас уже 50 таких вагонов. А сегодня презентуем новый проект – уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на колесных креслах на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 6 сентября в первый рейс отправился постоянный поезд между Киевом и Одессой. Поезд дневной – рейсы будет осуществлять Интерсити+.

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