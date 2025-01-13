В Украине запустили особенный поезд по специальному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила поезд по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Поезд по маршруту Гайворон – Бершадь – Хащеватое отправится 25 января 2025 года. Стоимость билетов – 120 грн для взрослых.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в составе поезда будут:

паровоз Гр-336;

ретро-вагоны Pafawag (1950-е), ПВ-40 (1982 год).

"Ретро-тур по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Погружение в железнодорожную историю, зимние виды Подолья, аутентичные блюда и вкусности в сочетании с местным культурным колоритом подарят заряд энергии на всю зиму", – говорится в сообщении.

Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.

Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.

В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали. В итоге в 2000-м в Украине осталось только пять участков с узкой колеей:

"Карпатский трамвай" (Выгода – Сеничев);

"Полесский трамвай" (Антоновка – Заречное);

Боржавская узкоколейка (Виноградово – Хмельник – Иршава);

Колочавская узкоколейка (село-музей в Колочаве)

Гайворонская узкоколейка (Рудница – Голованевск).

Как известно, в 60% стран мира стандартная колея железной дороги имеет ширину 1435 мм. Эти пути не настолько узкие, как те, что строились в Украине в начале 20-го века. Однако они все равно уже, чем стандартные украинские пути.

Сколько стоят билеты

120 грн для взрослых.

90 грн для детей до 14 лет.

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте перевозчика;

в его чат-ботах;

в ​​кассах вокзалов.

При поиске билетов следует выбирать маршруты №961, №962, №854, №853.

Как добраться до Гайворона

Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в беспересадочных вагонах отдельных поездов из Киева и Львова. Стоимость билетов:

из Киева – 179 грн в плацкарте (рейс 24 января поезда №357 Киев – Рахов);

из Львова – 326 грн в купе (рейс 24 января поезда №22 Львов – Харьков).

Как сообщал OBOZ.UA, в поездах "Укрзалізниці" будут подавать полноценные обеды. Однако не во всех – на время тестирования услуга будет доступна только в 4-х поездах. Стоят же блюда от 170 до 190 грн.

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