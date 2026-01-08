"Укрзалізниця" обновила график движения поездов: когда заработает новое расписание

"Укрзалізниця" обновила графики движения 118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поездов, которые будут курсировать по новому расписанию с 22 января. Изменения ввели из-за повреждения инфраструктуры на Фастовском участке, чтобы повысить безопасность движения и вернуть до 91% своевременных прибытий.

Об этом сообщила "Укрзалізниця". Как и анонсировали ранее, продажа билетов открывается постепенно. Около 70% внутренних рейсов уже доступны в приложении и на сайте УЗ с 08:00, все международные поезда с 09:00, а остальные рейсы появятся в продаже до конца дня.

Такой поэтапный подход позволяет избежать перегрузки системы и оперативно реагировать на возможные корректировки. Всего по измененным графикам с 22 января будут курсировать 118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда.

Обновление расписаний связано с необходимостью корректировок безопасности на Фастовском участке, который подвергся вражескому поражению. Сейчас там продолжается активное восстановление разрушенной инфраструктуры, а движение поездов осуществляется с дополнительными ограничениями.

Председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский пояснил, что обычно новые графики формируют с целью ускорения движения. Однако на этот раз компания пошла на "болезненное, но необходимое" решение – сознательно увеличить время в пути для ряда рейсов.

По его словам, работа над новыми графиками была выполнена в рекордные сроки за 7 дней, тогда как в европейской практике на это обычно отводят до 5 месяцев. В результате корректировки графиков "Укрзалізниця" рассчитывает вернуться к уровню 91% своевременных прибытий – показателя, который уже стал стандартом для украинских пассажиров и положительно оценивается европейскими партнерами компании.

В частности, все поезда по обновленным графикам начнут курсировать с 22 января. Пассажирам советуют проверять актуальное время отправления и прибытия при покупке билетов, а также следить за официальными сообщениями компании в случае дополнительных изменений.

