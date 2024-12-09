"Укрзалізниця" назначила специальный "туристический" поезд: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила традиционный туристический поезд "Лыжный экспресс". Он будет курсировать от станции Дарница в Киеве до Славска во Львовской области. Первый рейс назначен на 19 декабря. Стоимость билетов в 1 класс на рейс 19 декабря из Дарницы составляет 972,5 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: поезд будет следовать через Львов.

Поезд получил номер 743/744. Выходить же на рейсы будет выходить скоростной поезд Hyundai.

"С 19 декабря к горам отправляется традиционный сезонный Интерсити+ №743/744 Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славско. Этот скоростной Hyundai – идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона", – говорится в сообщении.

Цены на билеты

Билеты на поезд 743/744 Дарница – Славско на рейс 19 декабря из Дарницы продаются в вагоны 1 и 2 классов. Стоят они:

в 1 класс – 972,5 грн;

во 2 класс – 471,25 грн.

Расписание поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд будет отправляться из Дарницы в 05:50. Из Киева – в 06:19. Со Львова – в 12:09. Прибытие в Славско – в 14:03.

Отправление из Славска – в 14:26. Со Львова – в 16:30. Прибытие в Киев – в 22:28. На Дарницу – в 23:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" приостановила курсирование ряда поездов – по техническим причинам. Ездить они не будут с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.

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