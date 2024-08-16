"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда на популярном направлении: куда теперь будет ехать
"Укрзалізниця" продлила маршрут "Горный шаттл" Львов – Рахов до новой горной остановки. Теперь поезд, соединяющий популярные туристические направления будет идти до станции Деловое.
Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: изменения вступят в силу с 17 августа.
"Продолжаем маршрут "Горного шаттла". Начиная с 17 августа, региональный поезд №816/815 Львов – Рахов – Львов продолжит свой маршрут до остановки Деловое вместо Рахова", – говорится в сообщении.
При этом отмечается: расписание движения между Львовом (отправление в 15:22) и Раховом перемен не претерпит. В то же время:
- из самого же Рахова поезд будет отправляться в 21:24;
- из Берлебаша – в 21:37;
- прибытие в Деловое – 21:49.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 03:18. При этом:
- из Берлебаша – в 03:324
- из Рахова – 03:43;
- дальше поезд будет двигаться по привычному расписанию с прибытием во Львов в 10:07.
В целом же поезд останавливается на нескольких станциях. В частности:
- Ходоров;
- Бурштын;
- Галич;
- Ивано-Франковск;
- Делятин;
- Яремче;
- Микуличин;
- Татаров-Буковель;
- Ворохта;
- Вороненко;
- Лазещина;
- Ясиня;
- Свидовец;
- Квасы;
- Билин;
- Рахов;
- Берлебаш.
Посмотреть детальное расписание движения, а также приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А также:
- на сайте компании;
- в чат-боте;
- в кассах вокзалов.
"Укрзалізниця" запустила новый поезд в Одессу
Кроме того, "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Одессой. Билеты на него уже поступили в продажу, а курсировать он будет курсировать по отдельным датам.
Конкретных дат отправлений поезда там не назвали – сообщив вместо этого, что на маршруте будет курсировать "Тарпан". Это межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001, "который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт".
Отметим: поскольку класс нового поезда – Интерсити+, он будет дневным скоростным. Т.е., прибывать на конечную станцию будет в день отправки.
Из Киева поезд будет отправляться в 06:03. Из Одессы – в 14:20.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" планирует повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Для этого компания уже разрабатывает соответствующую модель изменения тарифов.
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