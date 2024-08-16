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"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда на популярном направлении: куда теперь будет ехать

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
5,3 т.
'Укрзалізниця' продлила маршрут 'Горный шаттл' Львов – Рахов до новой горной остановки

"Укрзалізниця" продлила маршрут "Горный шаттл" Львов – Рахов до новой горной остановки. Теперь поезд, соединяющий популярные туристические направления будет идти до станции Деловое.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: изменения вступят в силу с 17 августа.

"Продолжаем маршрут "Горного шаттла". Начиная с 17 августа, региональный поезд №816/815 Львов – Рахов – Львов продолжит свой маршрут до остановки Деловое вместо Рахова", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: расписание движения между Львовом (отправление в 15:22) и Раховом перемен не претерпит. В то же время:

  • из самого же Рахова поезд будет отправляться в 21:24;
  • из Берлебаша – в 21:37;
  • прибытие в Деловое – 21:49.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 03:18. При этом:

  • из Берлебаша – в 03:324
  • из Рахова – 03:43;
  • дальше поезд будет двигаться по привычному расписанию с прибытием во Львов в 10:07.

В целом же поезд останавливается на нескольких станциях. В частности:

  • Ходоров;
  • Бурштын;
  • Галич;
  • Ивано-Франковск;
  • Делятин;
  • Яремче;
  • Микуличин;
  • Татаров-Буковель;
  • Ворохта;
  • Вороненко;
  • Лазещина;
  • Ясиня;
  • Свидовец;
  • Квасы;
  • Билин;
  • Рахов;
  • Берлебаш.

Посмотреть детальное расписание движения, а также приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А также:

  • на сайте компании;
  • в чат-боте;
  • в кассах вокзалов.

"Укрзалізниця" запустила новый поезд в Одессу

Кроме того, "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Одессой. Билеты на него уже поступили в продажу, а курсировать он будет курсировать по отдельным датам.

Конкретных дат отправлений поезда там не назвали – сообщив вместо этого, что на маршруте будет курсировать "Тарпан". Это межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001, "который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт".

Отметим: поскольку класс нового поезда – Интерсити+, он будет дневным скоростным. Т.е., прибывать на конечную станцию будет в день отправки.

Из Киева поезд будет отправляться в 06:03. Из Одессы – в 14:20.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" планирует повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Для этого компания уже разрабатывает соответствующую модель изменения тарифов.

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